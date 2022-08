Le seul méchant de DC qui pourrait battre Batman

Bandes dessinées DC

Batman est l’un des super-héros les plus ingénieux de l’univers étendu de DC et il est prêt à affronter à peu près toutes les menaces, à l’exception de ce méchant. Attention!

©IMDBHomme chauve-souris

Homme chauve-souris démontré dans le Univers étendu DC étant l’un des super-héros les plus capables, battant même Superman grâce à un plan de bataille bien pensé et à l’aide de la kryptonite qui a affaibli l’homme d’acier permettant à Bruce Wayne de profiter de cette situation et d’être le vainqueur de la bataille du plus grand gladiateur dans l’histoire telle que définie par Lex Luthor.

Ben Affleck a donné à Homme chauve-souris une présence intimidante et beaucoup ont célébré cette nouvelle version du héros qui semble être une bête mythologique imparable grâce à la taille de l’acteur qui est entré dans la salle de sport pour rendre ce super-héros encore plus incroyable. La barre était haute après le travail consciencieux qu’avait fait Christian Bale dans la saga du Chevalier de la Nuit réalisée par Christopher Nolan.

Alors… Quel méchant peut vaincre le Homme chauve-souris de Ben Affleck? Recordemos que el actor y director iba a ser el responsable creativo de una nueva entrega en solitario del superhéroe y en ese momento eligió un antagonista que tiene todas las capacidades como para enfrentarse a Bruce Wayne llegando incluso a derrotar al vigilante de Ciudad Gótica en un combate main à main.

Le méchant qui peut battre Batman !

On parle de Coup mortelque dans le Univers étendu DC Est interprété par Joe Manganiello. Ce méchant a de grandes qualités physiques en plus d’être entraîné dans différents arts martiaux et d’être un expert dans l’utilisation du blanc et des armes à feu. Tout cela fait de lui un méchant qui constitue une menace pour tout super-héros qui se met en travers de son chemin. Jusqu’à Homme chauve-souris!

Le secret de Slade Wilson est que, dans le passé, il a subi un traitement spécial avec un sérum qui l’a renforcé en lui donnant force, vitesse et endurance au-delà des limites de tout être humain ordinaire. Il a donc utilisé ses nouvelles capacités pour poursuivre une carrière de mercenaire qui l’a opposé à différents super-héros et dans le Univers étendu DC a eu la chance de travailler pour Lex Luthor.

Ben Affleck avait décidé d’utiliser Coup mortel comme l’antagoniste dans son film Homme chauve-souris faisant de ce méchant une véritable bête imparable qui pourrait laisser Bruce Wayne sans rien car il connaissait déjà son identité secrète et Slade a toutes les compétences nécessaires pour affronter la chauve-souris de Gotham face à face. Cela aurait été une entrée intéressante dans le Univers étendu DC pour laquelle beaucoup continuent de faire campagne sur les réseaux sociaux.

