Le seul couple né dans DC Comics : n’y a-t-il pas autant d’amour que dans Marvel ?

le Univers cinématographique Marvel Il a plusieurs films et de nombreux acteurs qui faisaient partie des productions. Comme nous vous l’avons déjà montré, certains d’entre eux se sont rencontrés sur le plateau d’enregistrement et ont commencé une romance, mais c’est quelque chose qui ne se passe pas de la même manière dans Bandes dessinées à courant continu. En fait, un seul couple s’est formé sur les bandes et ici, nous vous apportons tout à leur sujet.

Après les photos qui ont été divulguées qui ont révélé que Zendaya et Tom Holland sortaient ensemble, nous nous souvenons que il y a une tradition dans Marvel avec les deux derniers Spider-ManTobey Maguire a eu une liaison avec Kirsten Dunst, et Andrew Garfield a emboîté le pas avec Emma Stone. De l’autre côté, c’est l’inverse qui se produit : il n’y a presque pas de parades nuptiales.

Jusqu’à maintenant, les seuls acteurs qui ont coïncidé dans le tournage d’un film et à partir de là ils ont officialisé une relation sont Ryan Reynolds et Blake Lively. Ils sont actuellement l’un des mariages les plus acclamés par les fans, et vous devez savoir qu’ils ils se sont rencontrés lors du tournage de Green Lantern en 2011, après qu’il se soit séparé de Scarlett Johansson et qu’elle ait quitté le partenaire de Gossip Girl Penn Badgley.

Bien qu’ils semblaient s’entendre dès le début, aucun d’eux n’a fait le premier pas. Ils ont tous les deux avoué que leur premier rendez-vous était double, mais chacun était avec une personne différente. « C’était le plus inconfortable parce qu’il y avait un feu d’artifice entre nous. C’était étrange au début, mais nous étions amis depuis longtemps. Je pense que c’est la meilleure façon d’avoir une relation : commencer comme amis. », assuré Ryan.







Ce qui est certain, c’est que en 2012, ils célébraient déjà leur mariage et Blake a révélé: « En ce moment, j’ai beaucoup de paix. Je n’ai jamais été aussi heureux de ma vie ». Ensemble, ils ont deux enfants et Reynolds a déclaré que la naissance de leur premier enfant avait renforcé la relation.: « Quand nous avons eu ce bébé, je suis tombé plus amoureux de ma femme que jamais de ma vie ».