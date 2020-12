Le seul coup n ° 1 de Gwen Stefani a répondu à une rock star qui l’a intimidée

Gwen Stefani est une énorme star, cependant, elle n’a eu qu’un seul coup n ° 1. Fait intéressant, elle n’a écrit que le numéro 1 en réponse à une rock star qui l’a licenciée lors d’une interview. Même des années après le succès de la chanson, cette rock star a encore des choses dédaigneuses à dire sur Stefani.

La rock star qui a rejeté Gwen Stefani comme une « pom-pom girl »

Stefani est connue pour son travail en solo. Cependant, Stefani a également eu une carrière d’artiste ska / rock avec son groupe No Doubt. Elle était parmi les personnalités les plus importantes de la scène rock alternative des années 1990. Malgré cela, tout le monde dans la scène n’avait pas de belles cuisses à dire à son sujet.

Selon Genius, Courtney Love of Hole avait beaucoup à dire sur la célébrité dans une interview. «Être célèbre, c’est comme être au lycée. Mais je ne suis pas intéressé à être la pom-pom girl. Je ne suis pas intéressé à être Gwen Stefani. Elle est la pom-pom girl et je suis dans le hangar pour fumeurs. Et vous êtes nombreux aussi dans le hangar pour fumeurs. Quand il s’agit de rock’n’roll, c’est comme au lycée.

Comment Gwen Stefani a réagi à tout cela

Le commentaire de Love est intéressant. Au cours des premières années de sa carrière, Stefani ne s’est pas présentée comme une pom-pom girl. Selon Billboard, Stefani était apparemment au courant des paroles de Love et s’en offusquait.

Discutant de la création de sa chanson «Hollaback Girl», Stefani a déclaré: «J’étais victime d’intimidation par quelqu’un et on me traitait de pom-pom girl, ce qui était une mauvaise chose! Grandir, ce n’était pas cool. Je pensais que j’étais le contraire de cela. J’ai dit à Pharrell que nous devrions écrire une chanson à ce sujet.

Stefani a expliqué comment Pharrell l’a aidée à assembler la chanson. «Il a toujours eu ce petit clavier sur lequel il écrit tout et y programme des choses. Il dit: «Ce battement? Et il a joué «Hollaback Girl». J’étais comme: ‘Qu’est-ce que tu fous? Tu avais ça là-dedans toutes ces heures et tu n’y as jamais joué jusqu’à maintenant? »

Comment le monde a réagi à ‘Hollaback Girl’

Dans «Hollaback Girl» et son clip vidéo, Stefani a endossé le rôle d’une pom-pom girl. Au départ, Stefani a contesté le fait d’être décrit comme tel. Cependant, assumer le rôle a fonctionné pour elle commercialement, car « Hollaback Girl » a atteint le sommet du Billboard Hot 100 en 2001. C’est son seul single à accomplir cet exploit.

Ce que Courtney Love a dit à propos de la ligne de vêtements de Gwen Stefani

Même des années après «Hollaback Girl», Love critiquait encore Stefani. Selon The Cut, Love a été surpris que la ligne de vêtements LAMB de Stefani se porte si bien. Elle a attribué le succès de la ligne à l’apport du mari de Stefani, Gavin Rossdale. Elle a dit que Rossdale dirigeait la carrière de Stefani pour elle. Les paroles de Love ont inspiré Stefani – mais cela ne veut pas dire que Love pense beaucoup à Stefani.