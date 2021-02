«  Le seul choix pour QUELQU’UN COMME MOI  »: le tsar du climat américain John Kerry défend le vol d’un JET PRIVÉ en Islande pour recevoir le prix Enviro

Le tsar du climat américain John Kerry a défendu son choix de prendre un jet privé en Islande pour recevoir un prix environnemental en 2019, soulignant son importance dans la lutte contre le carbone et suggérant qu’il n’avait pas d’autres options.

« Si vous compensez votre carbone, c’est le seul choix pour quelqu’un comme moi qui parcourt le monde pour gagner cette bataille, » Kerry a déclaré dans une interview avec le média islandais RUV lors de sa visite à Reykjavik pour récupérer son prix Artic Circle. Des images de l’interview jusque-là peu connue ont été révélées par Fox News mercredi.

Kerry, maintenant fonctionnaire au niveau du Cabinet en tant qu’envoyé du président Joe Biden pour le climat, a ensuite justifié son utilisation d’avions privés, affirmant qu’il avait joué un rôle important dans les efforts visant à lutter contre le changement climatique, notamment en négociant au nom des États-Unis dans l’accord de Paris. .

«Je suis impliqué dans ce combat depuis des années,» il a dit. «J’ai négocié avec le président Xi pour amener le président Xi à la table afin que nous puissions obtenir Paris. Et, je crois, le temps qu’il me faut pour arriver quelque part, je ne peux pas traverser l’océan. Je dois voler, rencontrer des gens et faire avancer les choses.

Kerry a apparemment négligé de penser à l’option de voler commercial, plutôt que de voyager en voilier. Après tout, Icelandair faisait partie des sponsors de la conférence d’octobre 2019 sur le cercle polaire arctique, où il était le conférencier principal et a reçu son prix.

Kerry devra planter beaucoup d’arbres et recycler beaucoup de déchets pour compenser son empreinte carbone. Un vol en jet privé émet environ 40 fois plus de dioxyde de carbone par passager qu’un avion de ligne commercial, selon une étude de l’Université de Lund. Le Gulfstream GIV-SP de la famille Kerry a émis environ 116 tonnes de carbone au cours de l’année écoulée, soit environ 25 fois les émissions d’une voiture particulière.

Mais l’argument de Kerry ne semblait pas être qu’il compenserait son carbone par son comportement personnel; au contraire, ses réalisations cruciales en tant que leader environnemental mondial l’emporteraient sur ses émissions nécessairement élevées. Lui et sa femme, l’héritière du ketchup Teresa Heinz Kerry, possèdent cinq maisons. Ils auraient vendu leur yacht de 76 pieds en 2017 et possédaient au moins neuf voitures lorsque Kerry s’est présenté à la présidence en 2004.

« Explication de Kerry condensée: je suis si important que je dois voler en privé, » A déclaré Brit Hume, analyste principal de Fox News.

Kerry était sans excuse lorsque des inquiétudes ont été soulevées au sujet de son jet privé en Islande. «Ce que je fais, presque à plein temps, c’est de travailler pour gagner la bataille contre le changement climatique, et à la fin, si je compense et contribue ma vie à faire cela, je ne serai pas mis sur la défensive» il a dit.

La semaine dernière, Kerry a émis une note sourde lorsqu’il a déclaré que les milliers de travailleurs du pétrole et du gaz naturel qui perdaient leur emploi à cause des politiques de Biden pouvaient tout simplement «Fabriquer les panneaux solaires» au lieu.

