Le seul acteur à avoir obtenu un Oscar pour un rôle de vampire n’était pas dans Twilight

le crépuscule les films sont devenus incroyablement populaires mais ils n’ont remporté aucun Oscar. Après tout, les films de vampires sont rarement remarqués par l’Académie. Voici un aperçu du seul acteur à avoir reçu une nomination aux Oscars pour avoir incarné un vampire.

Une partie de l’histoire des Oscars avec des films de vampires en plus de « Twilight »

Les films d’horreur n’attirent pas beaucoup l’attention des Oscars, et comme les films de vampire sont généralement des films d’horreur (le crépuscule saga étant une exception majeure), les films de vampires n’attirent pas non plus beaucoup d’attention. Même lorsque Hollywood réalise un film de vampire qui présente des éléments d’appâts classiques d’Oscar, les acteurs qu’ils contiennent sont souvent ignorés.

Prends pour exemple Dracula de Bram Stoker. Il a certains attributs traditionnels du soi-disant film Oscar. C’est une pièce d’époque, elle a plusieurs grands acteurs dans son casting (Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder), et c’est une adaptation d’une œuvre classique de la littérature. Oscars.org rapporte que le film a remporté les Oscars du meilleur maquillage, du meilleur costume et du meilleur montage d’effets sonores, mais aucun de ses acteurs n’a été nominé.

Le seul film de vampire à être nominé pour un Oscar d’acteur

Finalement, un autre film de vampire briserait le moule. Comme Dracula de Bram Stoker, c’est une pièce d’époque: Ombre du vampire. Ce film peu vu de 2000 parle de la création du film classique Nosferatu. Nosferatu, une adaptation de Dracula, est l’un des films d’horreur muets les plus célèbres.

Ombre du vampire est un film d’histoire alternatif dans lequel Max Schrek, l’acteur qui a dépeint le vampire dans Nosferatu, était un véritable vampire qui se régalait du sang de ses collègues. Selon Oscars.org, William Dafoe a été nominé pour le meilleur second rôle masculin pour avoir interprété Schreck dans le film.

Comment William Dafoe est entré dans le personnage de « Shadow of the Vampire »

Dans une interview avec IndieWire, Dafoe a expliqué comment il incarnait la version romancée de Schreck dans Shadow du vampire. «Je n’avais pas l’impression de devoir faire des recherches», a déclaré Dafoe. «Le film était un tas de choses à travailler. Aussi, parce que c’est un film dans une structure cinématographique, je savais à quoi il allait ressembler, comment on allait bouger. Je suis parti d’un lieu de mimétisme, vraiment, parce que j’avais cela comme modèle très clair. Contrairement à l’original, je savais que j’allais devoir parler, alors j’ai choisi un accent. J’ai placé un accent dans les montagnes Tatras, la question était de savoir dans quelle mesure cela allait de soi.

Contrairement à de nombreux personnages dans crépuscule, Le personnage de Dafoe est un vampire grotesque. «J’ai vraiment dû attendre d’être dans ce maquillage et ces vêtements avant que tout travail puisse commencer, parce que le personnage était ces choses. Même dans le film le plus naturaliste, je regarde toujours à travers un masque pour jouer, mais c’était le masque le plus littéral et le plus extrême que vous puissiez avoir.

Il y a eu une poignée de films de vampires populaires publiés depuis Ombre du vampire, comprenant crépuscule et Uniquement les amoureux resteront en vie. Aucun d’entre eux n’a remporté de nominations aux Oscars pour son rôle. Dafoe a brisé un plafond de verre de vampire mais Robert Pattinson et d’autres n’ont pas été en mesure d’égaler son exploit.