Le service Samsung préinstallé limite plus de 10 000 applications

On dit que le logiciel Samsung sur certains smartphones Galaxy réduit les performances de plusieurs milliers d’applications. Les applications de référence sont apparemment exclues. Une déclaration de Samsung laisse des questions sans réponse.

Avec le Game Optimizing Service (GOS) de Samsung, certains smartphones Galaxy limiteraient les performances de nombreuses applications. La limitation persisterait même si le logiciel GOS est désactivé. L’utilisateur Twitter GaryeonHan et les utilisateurs coréens ont compilé une liste de plus de 10 000 applications dont les performances sont réduites, rapporte Android Authority.

Des performances apparemment réduites de plus de moitié

Les applications populaires comme Instagram, Netflix et TikTok sont concernées, ainsi que les propres applications de Samsung comme Samsung Pay. Les points de repère sont exclus, ce qui suggère qu’ils peuvent déterminer des performances de smartphone irréalistes. Un YouTuber coréen a renommé l’application de référence 3DMark afin qu’elle soit limitée comme les autres applications. Dans ces conditions, le benchmark Wild Life Extreme a obtenu un résultat de 1141 au lieu de 2618 points, les applications concernées devraient donc pouvoir se rabattre sur des performances processeur bien inférieures.

Il existe des informations contradictoires sur les smartphones équipés de l’application d’accélérateur. Android Authority n’a pas pu le détecter sur les appareils Galaxy S22, sur le S20 FE et le S10E, mais il le pouvait sur le Galaxy S21 Plus. 9to5Google rapporte qu’il est préinstallé sur le Galaxy S22 Plus. L’application GOS n’est pas disponible sur notre appareil de test Galaxy S22 Ultra.

YouTuber Golden Reviewer a démontré que le jeu JRPG graphiquement exigeant « Genshin Impact » fonctionne sur le Galaxy S22 Ultra avec un faible taux de rafraîchissement, il dépasse à peine 30 FPS et la fréquence d’images chute dans les scènes exigeantes. Selon le YouTuber, l’Apple iPhone 13 Pro a entre 40 et 60 FPS. Le jeu fonctionne de la même manière médiocre sur notre appareil de test Galaxy S22 Ultra, mais le smartphone gère en douceur le « PUBG New State » assez exigeant avec des paramètres maximaux. Les performances de l’Apple A15 Bionic dans l’iPhone 13 Pro sont également bien supérieures à celles des smartphones Android dans les benchmarks, donc les performances « Genshin Impact » ne sont pas vraiment surprenantes.

Mise à jour logicielle prévue avec option anti-throttling

Samsung a depuis publié une déclaration selon laquelle une option de performance est prévue dans l’application Game Booster (via XDA Developers). La société n’a pas commenté la prétendue limitation de l’application et si l’option prévue le résoudra. Sur notre unité de test Galaxy S22 Ultra, les paramètres de Game Booster ont déjà une option « Optimisation du jeu > Performances », et elle a été activée dès le départ. L’application GOS peut être utilisée sur certains appareils Galaxy pour améliorer les performances de la batterie au détriment des performances. OnePlus a adopté une approche similaire l’année dernière.