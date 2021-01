Le service de streaming Paramount + est lancé en mars pour remplacer CBS All Access

Un autre service de streaming majeur se prépare à entrer sur le marché. ViacomCBS a annoncé la date de sortie de Paramount +, qui remplacera CBS All Access lors de son lancement en mars. Le service fera ses débuts le jeudi 4 mars aux États-Unis et deviendra le nouveau foyer de diffusion en continu pour des marques telles que Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central et BET, en plus de CBS.

ViacomCBS apportera, en outre, Paramount + sur les marchés internationaux à partir de l’Amérique latine le 4 mars 2021. Il s’étendra ensuite aux pays nordiques le 25 mars 2021 et à l’Australie à la mi-2021. Le service CBS All Access au Canada sera renommé Paramount + le 4 mars 2021, et une offre élargie sera disponible plus tard dans l’année. Cela donnera à la grande société un concurrent plus direct dans le jeu de streaming pour affronter Netflix, Disney +, Peacock et HBO Max, entre autres. Cela signifie également que les consommateurs devront peut-être prendre des décisions plus difficiles sur la façon de dépenser leur argent, car cela signifiera sûrement plus d’exclusivité avec les grandes émissions et films dans un proche avenir.

En ce qui concerne les prix, CBS All Access coûte actuellement 5,99 € par mois avec des publicités et 9,99 € par mois sans publicité. Les prix ne devraient pas changer une fois Paramount + déployé. Ce qui reste incertain, c’est à quoi ressemblera le côté programmation d’origine de Paramount +. Mais avec des marques comme Nickelodeon, MTV et Comedy Central, il y a beaucoup de choses avec lesquelles travailler. Cela pourrait devenir la maison exclusive de Bob l’éponge, par exemple.

La société organisera un événement destiné aux investisseurs et publiera les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année complète le 24 février. La présentation, promet-elle, fournira un « aperçu complet de la stratégie de streaming de la société, y compris Paramount +, Pluto TV et Showtime OTT. » Nous devrions donc en apprendre beaucoup plus sur ce à quoi nous attendre à ce moment-là.

Le paysage du streaming s’est déjà beaucoup fragmenté au cours de la dernière année. HBO Max et Peacock ont ​​tous deux été lancés en 2020, et Disney + a rassemblé plus de 80 millions d’abonnés au cours de sa première année. Apple TV + n’a pas eu un impact aussi important sur ce front, mais ils ont fait des acquisitions de contenu éclatantes, telles que celles de Bill Murray. Avec des glaçons et le film de Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale Levrette. Les consommateurs doivent également prendre en compte Amazon et Hulu, sans parler des services de niche comme Shudder et The Criterion Collection. Paramount + aura une pente raide à gravir pour établir la valeur.

La programmation de films de Paramount pour 2021 est un élément important. Des films tels que Un endroit tranquille, partie II, Top Gun: Maverick, Jackass 4 et le GI Joe retombées Œil de vipère, entre autres, sont au calendrier du studio. Ces films pourraient être repositionnés en tant que lectures en streaming pour donner un coup de pouce à Paramount +. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via CBS.

Sujets: Paramount Plus, Streaming