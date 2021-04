Le Serpent: tous les détails sur Tahar Rahim, le protagoniste redouté

Le 2 avril, Netflix a ajouté à son catalogue Le serpent, une série pleine de mystère, de drame, de meurtre et d’adrénaline. Cette histoire, basée sur de vrais événements, suit la vie de Charles Sobhraj, qui est actuellement un homme de 77 ans emprisonné depuis 18 ans à Katmandou pour avoir commis plusieurs crimes en Asie du Sud-Est.







En fait, grâce aux rapports fournis par la police à l’époque, Charles Sobhraj était considéré comme un monstre puisqu’il avait eu une dizaine de meurtres. À tel point qu’il est devenu l’homme le plus recherché d’Interpol dans les années 1970 et 1976. Et, pour que son histoire soit parfaitement représentée dans Le serpent, Netflix a cherché un acteur qui lui ressemble.

Qui est l’acteur de The Serpent qui joue Charles Sobhraj?

Né à Belfort, en France, le 5 juillet 1981, Tahar Rahim est celui qui est couronné comme le tueur effrayant de cette nouvelle série Netflix. Et, peut-être, deux des plus grands attributs qui le placent dans ce nouveau rôle sont son élégance et sa manière séduisante de se montrer devant les caméras.

Son amour pour le monde du cinéma a commencé à un très jeune âge et, en fait, à cette époque, il l’a classé comme une «semi-hypnose» avec le grand écran. D’ailleurs, tel était le fanatisme qu’il a étudié les arts cinématographiques à l’Université Paul – Valéry de Montpellier et, plus tard, il s’est formé au Laboratoire de l’Acteur.

Dans son pays d’origine, Tahar est connu pour son rôle de Malik, El Djebena dans le film français primé en 2009. Un prophète. Même comme ça, la reconnaissance mondiale lui est récemment venue avec son personnage en Le serpent, une série qui fait déjà fureur sur Netflix et qui lui a ouvert une belle voie sur la plateforme.

En fait, le même interprète de Sobhraj est allé jusqu’à dire que ce rôle, en plus d’être l’un de ses favoris, était aussi l’un des plus difficiles à jouer. « L’étude de la psychologie de ces types d’hommes est répugnante, mais aussi fascinante. Vous voulez comprendre comment un homme peut devenir un monstre»Il a annoncé pour GQ.

Et, ajouté à cela, il a également déclaré que l’apparence du meurtrier était celle qui l’avait le plus aidé pour son interprétation. En outre, il a ajouté: «J’ai travaillé dur». Et bien ça se voit, enfin pas pour rien, maintenant Le serpent C’est l’une des séries les plus vues sur Netflix.