« Le serpent »: les changements de la fin par rapport à la vraie histoire

Le dernier drame policier de Netflix, « Le serpent«Va et vient dans le temps avec la plupart des drames se déroulant dans les années 1970. La série se concentre sur les personnes qui sont devenues amis et victimes du célèbre voleur de bijoux et tueur en série, Charles Sobhraj qui a terrorisé l’Asie du Sud-Est dans les années 1970.

Au « Le serpent», Charles Sobhraj et sa petite amie de longue date, Marie Andrée-Leclerc (Jenna Coleman) utilisent leurs identités supposées en tant que couple marié qui échange des pierres précieuses, Alain Oui Monique, pour arnaquer les jeunes routards et les voyageurs capricieux en leur promettant l’aventure, la liberté et une maison à la maison Bangkok.

Avec l’aide de la main droite de Sobhraj, Ajay Chowdhury (Amesh Edireweera), le couple attire les victimes dans leur appartement Maison Kanit, où ils sont drogués et leurs effets personnels volés avec leur identité. La série de Netflix raconte la terrifiante histoire vraie de l’horrible massacre de Sobhraj dans le Sentier hippie, qui comprenait des dizaines de victimes dans Thaïlande, Népal et Inde.

Maintenant, étant une série fictive qui tente de raconter une histoire vraie, certaines choses ont été modifiées pour pouvoir atteindre la plate-forme de Netflix. Certaines choses sur la fin, en particulier, ont été modifiées par rapport à l’histoire de fin pour être un peu étranges pour le grand public. Qu’est-il vraiment arrivé à « Le serpent« ?

LES CHANGEMENTS DE LA FIN DE « LE SERPENT » SUR L’HISTOIRE RÉELLE

Dans les années 1970, le meurtrier impitoyable Charles Sobhraj part à la chasse aux touristes sur le «sentier hippie» de l’Asie du Sud. Basé sur de vrais événements effrayants. (Photo: Netflix)

Au « Le serpent», Les cinéastes utilisent divers sauts dans le temps lorsqu’ils explorent la vie et les crimes de Sobhraj, Y Chowdhury disparaît techniquement à la fin de épisode 6. En voyageant avec Sobhraj au Karachi, au Pakistan, le personnage de Edireweera fait face à sa valeur pour l’opération.

Il est sous-entendu qu’il n’est plus fiable et est également connu sous le nom de « un tyran brun« , Une référence à un commentaire précédent fait par Leclerc. Sobhraj déclare qu’il veut Chowdhury faites votre chemin dans le monde, puis sortez du véhicule sans confrontation physique. Selon la vraie histoire, Chowdhury disparu après cette rencontre, comme mentionné lors de l’épilogue final de « Le serpent».

Selon un Rapport 2021 une présumée observation de Chowdhury au 1976 au Allemagne. Ensuite, « Le serpent« Peut fournir une version authentique des événements, car Chowdhury Il n’a pas été vu vivant après sa visite de 1976 à Sobjraj. Avant la mort de Leclerc au 1984, jamais parlé sur ce qui aurait pu arriver au bras droit de son petit ami.

Ajay Chowdhury est un personnage mystérieux dans « The Serpent » (Photo: Netflix)

Chowdhury Oui Sobhraj Ils seront toujours liés pour leurs crimes, mais ils n’étaient pas vraiment des amis de longue date. Selon rapports, les deux hommes se sont rencontrés 1975, alors le « Tueur de bikiniIl ne se sentait probablement pas redevable à son partenaire dans le crime et se sentait vraisemblablement plus loyal envers Leclerc.

« Le serpent« N’affirme pas ouvertement que Sobhraj assassiné Chowdhury; cependant, c’est une théorie populaire pour ceux qui essaient de comprendre la disparition de ce dernier. Sobjraj reste incarcéré dans Katmandou et a admis avoir tué au moins 12 personnes, donc c’est drôle qu’il n’ait jamais parlé du sort de Chowdhury.

La série raconte une histoire différente concernant Ajay Chowdhury (Photo: Netflix)

D’autre part, depuis Chowdhury était un tueur connu, il est certainement possible qu’il ait pris une nouvelle identité et commencé une nouvelle vie ailleurs. Selon le mentionné Edireweera, est frustré par l’absence de fermeture de la famille de Chowdhury: « Pour moi, le plus gros impact a été d’entendre ses parents parler de lui … J’ai entendu la mère d’Ajay parler de « son fils » et connecté à l’amour qu’elle lui montrait encore, malgré tout ce qui s’est passé. «

À la fin de « Le serpent», Le sort de Ajay chowdhury reste inconnu après Sobhraj le laisse au milieu de nulle part. Et dans la vraie vie, ce qui est vraiment arrivé à Chowdhury reste un mystère à ce jour.

En dehors de l’observation présumée de Allemagne au 1976, personne n’a vu ou entendu parler Chowdhury depuis. Cependant, ses dernières allées et venues connues se trouvaient à Malaisie avec Sobhraj, Indiquant que Sobhraj il a peut-être tué son partenaire pour échapper à l’arrestation. Mais, si tel est le cas, les restes de Chowdhury n’ont jamais été retrouvés.