« Le serpent »: ce qui est arrivé à Charles Sobhraj, le tueur en série de la série

« Le serpent», La série de Netflix, parle de Tahar Rahim qui rapporte l’histoire de Charles Sobhraj alias « Alain Gautier », le soi-disant « Bikini Killer », qui a profité des touristes. Parcourant le « Hippie Trail » d’Asie du Sud-Est dans les années 1970. La célébrité de Sobhraj persiste depuis un certain temps.

Après sa sortie de prison en Inde en 1997, Sobhraj aurait vendu les droits de ses exploits à un producteur français pour 15 millions de dollars. Son histoire en est une de tromperie et de meurtre de masse. Compris entre 1972 et 1976, se croit que Sobhraj était responsable entre 12 et 24 meurtres. Les victimes étaient toutes des voyageurs occidentaux en visite Thaïlande et le sous-continent indien.

La série de Netflix s’inspire probablement des nombreux récits des meurtres de Sobhraj, inclus Serpentin de Thomas Thompson, qui raconte non seulement les crimes de Sobhraj, son partenaire Marie – Andrée Leclerc et l’homme de main apparent Ajay chowdhury, mais aussi la déchirante enquête du diplomate néerlandais Herman Knippenberg.

De toute évidence, il est le héros de l’histoire. Oui ok « Le serpent » fictifs certains aspects de l’histoire, principalement le dialogue, qui, selon la série, est complètement inventé, l’histoire sous-jacente et ses protagonistes sont très réels. Knippenberg Il a même déclaré dans une récente interview que la série se sentait parfois «dangereusement proche» de la réalité.

QU’EST-IL ARRIVÉ À CHARLES SOBHARJ?

Au cours des années 1960 et 1970, Sobhraj a échappé à l’arrestation à plusieurs reprises et a toujours été en fuite. (Photo: BBC)

Dans 2003, Sobhraj a été arrêté en Katmandou pour meurtre et voyage avec un faux passeport. Les meurtres, dont celui du routard américain Connie Jo Boronzich et le touriste canadien Laurent Carrière ce qui est arrivé à 1975. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Comme dans la série de Netflix, était la documentation de Knippenberg celui qui aiderait à condamner Sobhraj.

« Il voulait passer de l’ombre au centre de l’attention en apparaissant dans le seul endroit où il savait qu’il avait commis des meurtres, mais ils n’auraient plus de preuves », Il a dit Knippenberg au Courrier quotidien Dans une interview. «Mais il a oublié qu’il avait toujours les documents. C’était un joueur. C’était comme il le faisait toujours avec les casinos, mettant tout en noir. Mais ensuite il a atterri en rouge « .

Avec l’arrestation de Sobhraj, apparemment, la persécution de Knippenberg Pendant près de 30 ans, l’homme avait enfin pris fin. « Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir Sobhraj, de nombreuses années », Il a dit. Mais il le fallait. Il est entré en moi comme une sorte de paludisme tropical. Il ne partirait pas. Cela ne s’arrêtera pas tant que Sobhraj et moi ne serons pas dans des mondes différents. S’il y a un enfer, je suis sûr que c’est un candidat « . Sobhraj purge actuellement sa peine à perpétuité en Népal. Il a 76 ans et aurait subi plusieurs chirurgies cardiaques en prison.

QUI EST CHARLES SOBHARJ?

C’était un voleur et un escroc notoire, mais les choses ont pris une tournure meurtrière en 1974. (Photo: The Sun)

Sobhraj est né dans le Saïgon occupé par les Japonais en 1944. En tant qu’enfant, selon les rapports, Sobhraj c’était un voleur et un menteur. Dans 1962, a été arrêté en Paris pour avoir volé une voiture. À la suite d’une autre accusation de vol qualifié, il a purgé peu de temps après une peine de trois ans de prison. En prison, il a appris le karaté et l’italien. Plus tard, Sobhraj se sont mariés et, en 1970, il a déménagé avec sa femme et sa jeune fille Grèce, ensuite Hong Kong puis à Macao, où il les a laissés.

Plus tard rencontré Marie – Andrée Leclerc, qui est devenu son amant et son compagnon. D’ici là, au début 70, avait commencé à droguer, voler et soi-disant tuer des voyageurs. Les médicaments provoqueraient la dysenterie et les rendraient incapables. Sobhraj il a finalement été arrêté en Inde dans 1971, mais s’est échappé de prison en simulant une appendicite.

Dans 1975, Sobhraj opéré comme un marchand de pierres précieuses en Bangkok. Sobhraj dirait plus tard: « Tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler. » Une femme française, cependant, est allée à l’ambassade britannique avec l’histoire. Elle a été rejetée. Pendant ce temps, le diplomate néerlandais Herman Knippenberg il a commencé à enquêter de manière indépendante sur la mort de deux ressortissants néerlandais, malgré la pression de ses supérieurs pour arrêter.

Sobhraj se nourrissait principalement de touristes occidentaux, principalement des beatniks, qui parcouraient le Hippie Trail d’Asie du Sud-Est. (Photo: Netflix)

« Tout était si facile pour [Sobhraj]», dirait Knippenberg plus tard. «Les meurtres, la tromperie, tout. Il s’en tirait depuis si longtemps qu’il se croyait invincible. Personnellement, je pense que cela aurait pu en tuer beaucoup plus. Dans son appartement de Bangkok, nous avons trouvé une pile de passeports et de permis de conduire. Ils auraient facilement pu appartenir à d’autres « . Recherche Knippenberg conduit à l’arrestation de Sobhraj et Leclerc par la police thaïlandaise. Le couple, cependant, s’est échappé plus tard.

Sa liberté fut de courte durée. Dans New Delhi, ont été attaqués par un groupe de touristes français après que le couple ait tenté de les droguer. Le gouvernement indien a déclaré Sobhraj coupable d’un seul meurtre et condamné à sept ans de prison. Il s’est échappé plusieurs années plus tard en droguant les gardiens de prison, mais a ensuite été arrêté.

En 1976, Sabhraj aurait tué 10 voyageurs sur la piste hippie à travers le Népal, la Thaïlande et l’Inde. (Photo: Netflix)

Certains pensent que la fuite visait à alourdir sa peine de prison et donc à éviter son extradition vers Thaïlande, où il pourrait être exécuté pour ses crimes. Leclerc avait nié avoir eu connaissance des meurtres de Sobhraj. « On pense qu’il a aidé Sobhraj à droguer au moins une de ses victimes. » Une victime a affirmé plus tard que Leclerc «Je devais savoir. Toute personne ayant des yeux et des oreilles pouvait voir ce qui se passait dans cet appartement « .

Cependant, le même tribunal indien qui a condamné Sobhraj annulé la condamnation de Leclerc. Il avait reçu un diagnostic de cancer et avait été autorisé à retourner à Canada. Est mort là-bas 1984. Lorsque Sobhraj est sorti de la prison indienne de 1997, la période nécessaire pour être jugé en Thaïlande. J’étais libre. Il a immédiatement déménagé à Paris, embrassant son infamie publique.

BANDE-ANNONCE « LE SERPENT »

Se faisant passer pour un marchand de pierres précieuses, Charles Sobhraj et sa petite amie Marie-Andrée Leclerc ils ont voyagé par Thaïlande, Népal et Inde dans 1975 et 1976, commettant une série de crimes dans différents endroits fréquentés par les hippies, et devenant tous deux les principaux suspects d’une série de meurtres de jeunes voyageurs occidentaux Asie. Lorsque Herman Knippenberg, un diplomate junior de l’ambassade des Pays-Bas à Bangkok, sans le savoir, il découvre ce réseau complexe de crimes, qu’il va déchaîner avec l’aide de sa femme Angela, une série d’événements extraordinaires qui feront Sobhraj Devenez l’homme le plus recherché d’Interpol, avec des mandats d’arrêt sur plusieurs continents