Le séquençage génétique révèle une migration humaine jusque-là inconnue en Europe

Le séquençage génétique de restes humains datant de 45 000 ans a révélé une migration jusque-là inconnue en Europe et a montré que le mélange avec les Néandertaliens au cours de cette période était plus courant qu’on ne le pensait auparavant. La recherche est basée sur l’analyse de plusieurs restes humains anciens – y compris une dent entière et des fragments d’os – trouvés dans une grotte en Bulgarie l’année dernière. Le séquençage génétique a révélé que les restes provenaient d’individus qui étaient plus étroitement liés aux populations actuelles d’Asie de l’Est et des Amériques qu’aux populations d’Europe.

« Cela indique qu’ils appartenaient à une migration humaine moderne en Europe qui n’était pas connue auparavant par les archives génétiques », indique la recherche, publiée mercredi dans la revue La nature, m’a dit.

Il « fournit également la preuve qu’il y avait au moins une certaine continuité entre les premiers humains modernes en Europe et plus tard les gens en Eurasie », a ajouté l’étude.

Les résultats « ont changé notre compréhension antérieure des premières migrations humaines en Europe », a déclaré Mateja Hajdinjak, chercheur associé à l’Institut allemand Max Planck d’anthropologie évolutive qui a aidé à diriger la recherche.

« Cela a montré comment même la toute première histoire des Européens modernes en Europe pouvait avoir été tumultueuse et impliquée des remplacements de population », a-t-elle déclaré. AFP.

Une possibilité soulevée par les résultats est « une dispersion de groupes humains qui seront ensuite remplacés (par d’autres groupes) plus tard en Eurasie occidentale, mais continueront à vivre et à contribuer à l’ascendance des gens en Eurasie orientale », a-t-elle ajouté.

Les restes ont été découverts l’année dernière dans la grotte Bacho Kiro en Bulgarie et ont été salués à l’époque comme preuve que les humains vivaient aux côtés des Néandertaliens en Europe beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait.

L’analyse génétique a également révélé que les humains modernes en Europe à cette époque se mélangeaient davantage avec les Néandertaliens qu’on ne le supposait auparavant.

Tous les «individus des cavernes de Bacho Kiro ont des ancêtres néandertaliens cinq à sept générations avant de vivre, ce qui suggère que le mélange (mélange) entre ces premiers humains en Europe et les néandertaliens était courant», a déclaré Hajdinjak.

Les preuves antérieures d’un mélange précoce entre l’homme et le Néandertal en Europe provenaient d’un seul individu appelé Oase 1, datant de 40 000 ans et trouvé en Roumanie.

« Jusqu’à présent, nous ne pouvions pas exclure que ce soit une découverte fortuite », a déclaré Hajdinjak. « Notre étude suggère … (cela) devait être courant. »

L’histoire humaine « perdue dans le temps »

Les résultats ont été accompagnés d’une recherche distincte publiée mercredi dans la revue Nature Ecology and Evolution impliquant le séquençage du génome d’échantillons d’un crâne trouvé en République tchèque.

Le crâne a été trouvé dans la région de Zlaty kun en 1950, mais son âge a fait l’objet de débats et de découvertes contradictoires au cours des décennies qui ont suivi.

L’analyse initiale a suggéré qu’il avait plus de 30 000 ans, mais la datation au radiocarbone a donné un âge plus proche de 15 000 ans.

L’analyse génétique semble maintenant avoir résolu le problème, suggérant un âge d’au moins 45 000 ans, a déclaré Kay Prufer du département d’archéogénétique de l’Institut Max Planck, qui a dirigé la recherche.

« Nous utilisons le fait que tous ceux qui retracent leur ascendance aux individus qui ont quitté l’Afrique il y a plus de 50 000 ans portent un peu d’ascendance néandertalienne dans leurs génomes », a-t-il déclaré. AFP.

Ces traces de Néandertal apparaissent en blocs courts dans les génomes humains modernes, et de plus en plus longs plus loin dans l’histoire humaine.

« Chez les individus plus âgés, comme l’homme Ust’-Ishim de 45 000 ans de Sibérie, ces blocs sont beaucoup plus longs », a déclaré Prufer. « Nous constatons que le génome de la femme Zlaty kun a des blocs encore plus longs que ceux de l’homme Ust’-Ishim. Cela nous rend confiants qu’elle a vécu en même temps, voire plus tôt. »

Bien que datant à peu près de la même période que les restes de Bacho Kiro, le crâne de Zlaty kun ne partage pas de liens génétiques avec les populations asiatiques ou européennes modernes.

Prufer espère maintenant étudier comment les populations qui ont produit les deux ensembles de restes étaient liées.

« Nous ne savons pas qui étaient les premiers Européens qui se sont aventurés dans une terre inconnue », a-t-il déclaré. « En analysant leurs génomes, nous découvrons une partie de notre propre histoire qui a été perdue dans le temps. »

