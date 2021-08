Le sens émotionnel des bouquets de fleurs offerts aux olympiens sur le podium

Les médailles ne sont pas la seule chose remise aux olympiens à Tokyo. En plus du nouveau matériel, les athlètes qui montent sur le podium reçoivent également un bouquet de fleurs.

Mais les fleurs ne sont pas arbitraires. En fait, chaque pétale a un but.

Chaque fleur des bouquets a été cultivée dans l’une des trois préfectures du nord-est du Japon qui ont été dévastées par le tremblement de terre de 2011, le tsunami et la fusion subséquente de trois réacteurs nucléaires, a rapporté Associated Press.

Plus de 18 000 personnes sont mortes à Iwate, Fukushima et Miyagi lors de la tragédie de mars 2011 et les efforts de rétablissement se poursuivent aujourd’hui.

« Le bouquet est de couleur très vive et je suis heureux qu’il utilise des fleurs des trois préfectures, pas une seule », a déclaré à Kyodo Yukari Shimizu, qui cultive des fleurs dans une ville de Fukushima qui était autrefois totalement interdite à cause des radiations. Nouvelles en mai. « Les fleurs symbolisent la gratitude envers les personnes d’outre-mer qui nous ont aidés à la reconstruction. »

Le médaillé d’or Selemon Barega d’Éthiopie reçoit un bouquet de fleurs après avoir remporté le 10 000 mètres masculin aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 à Tokyo le 31 juillet 2021. Wang Lili / Agence de presse Xinhua via Getty Images

Les bouquets de la victoire comprennent des tournesols de Miyagi, des gentianes d’Iwate et des eustomas de Fukushima, ainsi qu’une peluche souvenir Miraitowa, la mascotte des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Dans la préfecture de Miyagi, au nord-est, des parents qui ont perdu des enfants lors de la catastrophe ont planté des tournesols sur la colline où leurs enfants ont cherché refuge après le tsunami de 2011. Chaque année, la colline est couverte de tournesols vibrants.

À Fukushima, Shimizu a commencé à planter des fleurs en 2014 après que la récolte de légumes de 2013 a montré des niveaux de rayonnement dangereux pour la consommation. Son organisation à but non lucratif, Jin, a planté plus de 15 000 plants d’eustoma aux teintes vertes (également connu sous le nom de lisianthus) en prévision des Jeux.

Iwate est connu pour produire plus de la moitié de toutes les gentianes au Japon. La fleur bleu-indigo est de la même nuance de couleur que les emblèmes olympique et paralympique.

Les 5000 bouquets de victoire, créés par le Nippon Flower Council, sont destinés aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

« Je veux que les fleurs envoient le message qu’il est possible de surmonter les épreuves, à la fois dans le sport et dans la vie », a déclaré Shimizu à Kyodo News.

