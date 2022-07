Le sens de la vie est-il basé sur une histoire vraie ?

NETFLIX

L’un des films les plus vus de la semaine sur Netflix a attisé la curiosité des internautes. Découvrez de quoi il s’agit et quel est son lien avec le film de 1983.

©IMDBLe sens de la vie s’intitule à l’origine The Mystery of Her et est disponible sur Netflix.

Parmi les tendances Netflixun film a réussi à se démarquer : Le sens de la vie. Le film a retenu l’attention des abonnés de la plateforme de streaming qui l’ont rapidement positionné parmi les plus vues de la semaine dernière. Une histoire émouvante, un casting peu connu et un message inspirant ont été les clés pour que la production devienne l’une des favorites des internautes.

Ceci n’est pas un remake de Le sens de la vie de Monty Pythonla bande comique du même titre sortie en 1983. Au contraire, son nom d’origine est Le mystère d’elle et fait partie du genre dramatique. Sous la direction de Nicolas Di Bellale long métrage couvre 1 heure et 48 minutes où les émotions affleurent et où le spectateur se demande, justement, quel est le sens de la vie.

De quoi s’agit-il? La nouvelle rage de Netflix tourne autour d’Ali, une fille populaire qui semblait tout avoir en commençant par le petit ami de ses rêves, plus que des amis inconditionnels et une bourse d’études à l’université. Cependant, un accident de voiture affecte sa mémoire, changeant complètement sa vie. Pour le récupérer, vous aurez besoin de l’aide d’un livre de poèmes et -tel que défini par la plateforme- « un ami bizarre ».

Cette intrigue n’a pas tardé à attiser la curiosité des abonnés au service : est-ce une histoire vraie ? La réponse est non. Le scénario a été écrit par le même réalisateur et Paul Racine, qui a tenté de pousser à l’extrême l’histoire d’un adolescent obligé de vivre dans le présent et de trouver un côté plus significatif. C’est pourquoi c’est une histoire pour toute la famille, bien qu’elle s’adresse principalement aux plus jeunes.

Dans le catalogue, il est lié à certains films avec une teinte plus religieuse, puisqu’il s’agit d’une production de Faith Street Films. Le studio est spécialisé dans les films chrétiens, mais cette fois, vous ne devriez pas vous fier à cette description. Le casting composé de Andrea Figliomeni, Winter Andrews, Nicolette Hart, Emma Jessop et Tyler Asher Il est déjà candidat pour faire partie du film le plus regardé de la semaine.

