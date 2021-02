Le sénateur républicain déclenche les libéraux en suggérant que le procès de destitution de Trump soit une «  distraction  » de Pelosi

Le sénateur Ron Johnson (R-Wisconsin) a affirmé que le prochain procès de destitution de Donald Trump était une diversion pour la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi (D-Californie) et ses propres actions, une théorie vague qui suscite beaucoup de mépris.

Apparaissant sur Fox News « Sunday Morning Futures », Johnson a été interrogé sur une lettre écrite par l’ancien chef de la police du Capitole américain Steven Sund. Il était adressé à Pelosi, ainsi qu’à des membres de haut rang des deux partis.

La lettre, obtenue par CNN, détaille les événements qui ont conduit à l’émeute du 6 janvier au Capitole et détaille les forces de police du bâtiment n’étant pas entièrement équipées pour faire face à une telle émeute. Sund a également porté une grande partie de la responsabilité de l’émeute, qui a fait cinq morts, aux pieds d’organisations de renseignement telles que le FBI.

«L’ensemble de la communauté du renseignement semble avoir manqué cela», il a écrit.

Johnson a félicité Sund pour la lettre.

« Il expose la diligence qu’il a entreprise pour assurer la sécurité autour du Capitole et semble avoir pris des précautions assez raisonnables, » dit le sénateur, ajoutant que l’ancien chef est « L’un des boucs émissaires ici. »

Johnson a ensuite continué à dire que le procès de destitution de Trump, qui commence cette semaine, pourrait empêcher les responsables de se manifester et de répondre de l’émeute et des lacunes de la communauté du renseignement. Il a également fait allusion vaguement au fait que Pelosi aurait pu savoir quelque chose sur l’émeute du Capitole avant qu’elle ne se produise.

«Vous devez en quelque sorte vous poser la question, à quoi sert cette mise en accusation? Nous savons maintenant que 45 sénateurs républicains estiment que c’est inconstitutionnel. S’agit-il d’une autre opération de diversion? » Johnson a demandé, relayant précédemment sa conviction que le «Canular de la Russie» l’enquête était une «Opération de diversion» de « Corruption qui se produisait » au sein de la communauté du renseignement.

«Est-ce que cela vise à détourner l’attention de ce que le Président savait et du moment où elle le savait?» Johnson a continué. « Je ne sais pas, mais je suis méfiant. »

La théorie Pelosi de Johnson ne lui a pas valu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, mais des critiques plutôt vives irritées à l’idée que quiconque sauf Trump pourrait être tenu responsable de l’émeute.

« C’est de la folie, » La rédactrice en chef de Daily Beast, Molly Jong-Fast, a tweeté à propos du sénateur «Mensonge insensé.»

Ron Johnson semble avoir eu son cerveau brisé par Trump et le trompisme plus que Devin Nunes, ce qui n’est pas une mince affaire.

On me demande souvent si je pense que quelqu’un au Congrès est un agent du Kremlin, et je dis toujours non – pas depuis que Rohrabacher a pris sa retraite. C’est la même réponse que je soupçonne que la plupart des analystes d’Intel donneraient, si peut-être un peu plus conservateur. Mais j’ajoute parfois que si quelqu’un l’était, ce serait Ron Johnson. https://t.co/hgfWPCzCwg

– Seth Abramson (@SethAbramson) 7 février 2021