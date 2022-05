Le sénateur Murphy critique l’excuse de santé mentale après la fusillade à l’école d’Uvalde

Le sénateur Chris Murphy a pris la parole au Sénat mardi à la suite de la fusillade dévastatrice dans une école à Uvalde, au Texas, implorant ses collègues d’adopter enfin une législation qui résout le problème persistant de la violence armée dans ce pays.

« Je suis ici à cet étage pour mendier, pour littéralement me mettre à quatre pattes et supplier mes collègues. Trouvez une voie à suivre ici. Travaillez avec nous pour trouver un moyen d’adopter des lois qui rendent cela moins probable », a déclaré Murphy en larmes. mentionné.

Murphy, qui a été élu au Sénat quelques semaines seulement avant la fusillade de masse de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, qui a tué 20 enfants, a ajouté que ce qui s’était passé était « inévitable ».

S’adressant ensuite aux journalistesMurphy n’a pas hésité à claquer les républicains qui continueraient à blâmer la fusillade du Texas sur la maladie mentale plutôt que sur le problème évident : les armes à feu.

« Épargnez-moi les taureaux – t sur la maladie mentale », a déclaré Murphy. « Nous n’avons pas plus de maladies mentales que n’importe quel autre pays au monde. Vous ne pouvez pas expliquer cela à travers le prisme de la maladie mentale parce que nous ne sommes pas une exception en matière de maladie mentale. »

« Nous sommes une exception en ce qui concerne l’accès aux armes à feu et la capacité des criminels et des personnes très malades à mettre leurs armes sur des armes à feu. C’est ce qui rend l’Amérique différente. »

En ce qui concerne les tireurs de masse, ils ne se réveillent pas un jour et se cassent soudainement, mais prennent consciemment la décision de tuer.

Selon Gun Violence Archive, il y a eu 212 fusillades de masse cette année. Jusqu’à présent, il n’y a eu que 144 jours dans l’année.

L’excuse selon laquelle « la maladie mentale appuie sur la gâchette, pas sur l’arme » rend un mauvais service aux personnes qui ont perdu des êtres chers dans des fusillades de masse, aux parents qui ont perdu leurs enfants au Texas et aux survivants de fusillades de masse.

Comme l’a dit le sénateur Murphy, les personnes ayant des problèmes de santé mentale en Amérique ne diffèrent pas des personnes souffrant des mêmes problèmes mentaux dans d’autres pays.

De nombreuses études ont montré qu’un pourcentage relativement faible de crimes violents sont commis par des personnes ayant des problèmes de santé mentale diagnostiqués. Le principal facteur de violence par arme à feu est l’accès aux armes à feu – et non les symptômes de santé mentale.

Lorsqu’il s’agit de mettre fin au problème de la violence armée, de meilleures ressources en santé mentale et l’accès aux soins mentaux sont une pièce du puzzle, mais la plus grande et la plus efficace consistera à réglementer les achats d’armes à feu et à créer des politiques pour des vérifications plus approfondies des antécédents, entre autres.

L’auteur de la fusillade dans une école du Texas, Salvador Ramos, a acheté deux fusils d’assaut le jour de son 18e anniversaire, la première chose légale qu’il a pu faire.

Nous ne pouvons plus ignorer les problèmes associés à un tel accès libéral aux armes à feu. Un jeune de 18 ans fraîchement fêté ne devrait pas avoir accès à des armes à feu, point final.

Cela n’a été rendu possible que par les droits étendus sur les armes à feu signés par le gouverneur Abbott l’année dernière, dont l’un permet aux gens de porter légalement des armes de poing sans permis.

Quand sera-ce suffisant ? Combien d’enfants, de personnes âgées et de tous les autres devront mourir horriblement de la violence armée avant que les législateurs n’interviennent et fassent quelque chose à ce sujet ?

