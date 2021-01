Le sénateur de Virginie Ben Chafin Jr. meurt des complications du COVID-19

Le sénateur de Virginie Ben Chafin Jr. est décédé samedi après avoir contracté le COVID-19.

Le sénateur de l’État de Virginie, Ben Chafin Jr., est décédé des complications du COVID-19, a annoncé samedi son bureau. Il avait 60 ans. Joshua Roberts / « Le sénateur de l’État Augustus Benton (Ben) Chafin, Jr., un fils natif du comté de Russell situé dans le sud-ouest de la Virginie, est décédé le 1er janvier 2021 des complications de Covid-19 », indique le communiqué. Chafin Jr. a rejoint le Sénat en 2014. Il a grandi dans le sud-ouest de la Virginie et a travaillé comme éleveur de bétail et avocat avant d’entrer en fonction. La déclaration envoyée par son bureau le décrit comme «un fervent partisan du deuxième amendement, du développement économique et de la couverture des soins de santé pour des centaines de milliers de Virginiens à faible revenu». « Il a préconisé des emplois dans son district, en particulier dans les bassins houillers où le déclin du charbon a dévasté les économies locales », poursuit le communiqué. Le gouverneur démocrate Ralph Northam a commenté son décès et a ordonné que le drapeau de l’État flotte à mi-portée: Je connaissais Ben en tant que législateur, avocat, banquier et agriculteur élevant des bovins de boucherie dans la vallée de Moccasin, travaillant la terre comme des générations de sa famille l’avaient fait avant lui. Il aimait le plein air et aimait encore plus servir les gens. Il a fait de gros efforts pour créer des emplois et des investissements dans son district, et je lui serai toujours reconnaissant de son vote courageux pour étendre les soins de santé aux personnes qui en ont besoin. [Via]