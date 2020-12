Le sénateur américain le plus riche a fait don de milliers de dollars à des groupes anti-LGBT

Kelly Loeffler. (Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via )

Kelly Loeffler, le membre le plus riche du Congrès américain qui participe actuellement au second tour du Sénat de Géorgie, a fait don de milliers de dollars à des groupes et organisations anti-LGBT + et anti-avortement.

Selon Actualités Buzzfeed, Loeffler, législatrice républicaine et doyenne sociale, a une valeur nette combinée avec son mari de 800 millions de dollars et le couple détient une participation d’environ 500 millions de dollars dans la société mère de la Bourse de New York, Intercontinental Exchange.

En conséquence, le législateur s’est engagé à faire don de son salaire de 174 000 € au Congrès à des organismes de bienfaisance de tout l’État chaque trimestre financier.

Mais au cours des deux derniers trimestres, a déclaré le point de vente, elle a fait don de 26 600 € à sept centres de grossesse anti-avortement et de 3 800 € à Covenant Care Adoptions, une agence d’adoption anti-LGBT +.

Loeffler a présenté un projet de loi en septembre qui réécrit efficacement une loi cruciale sur les droits civils pour effacer légalement les jeunes trans, les empêchant de participer aux sports scolaires.

Le membre le plus riche du Congrès fait don de milliers de dollars à l’agence d’adoption chrétienne qui croit que l’homosexualité s’apparente à «la bestialité et l’inceste».

Le site Web de l’agence chrétienne à but non lucratif pour l’adoption et le conseil déclare qu’il exige que les parents adoptifs soient «mari et femme» et doivent accepter sa «déclaration de foi».

Le document exige que les utilisateurs conviennent que: «Dieu a créé l’institution du mariage entre un homme et une femme comme ses moyens ordonnés de remplir la terre.

«Nous nous opposons à l’avortement électif de toute vie humaine», poursuit-il, avant d’ajouter: «Nous croyons que Dieu entend que l’intimité sexuelle se produise uniquement entre un homme et une femme mariés l’un à l’autre.»

Il aborde l’homosexualité de groupe comme «l’immoralité sexuelle», aux côtés de «la conduite bisexuelle, la bestialité, l’inceste et l’utilisation de la pornographie». «Le rejet de son sexe biologique est un rejet de l’image de Dieu en cette personne», lit-on.

Parmi la volée de centres anti-avortement, elle en a fait don, parmi lesquels la branche géorgienne des cliniques médicales d’Obria. La société basée en Californie a obtenu en 2019 5,1 millions de dollars dans le cadre du programme de planification familiale Title X, un programme de subvention fédéral qui subventionnait les cliniques fournissant des moyens de contraception.

Oui, les cliniques médicales d’Obria ne fournissent aucun moyen de contraception à ses utilisateurs de services, Raffinerie 29 signalé. Il propose à la place «l’inversion de la pilule abortive», une pratique qui manque de preuves et des études antérieures à ce sujet ont été fermées par les chercheurs, citant des raisons de sécurité.

Au lieu de cela, la subvention était un effort des responsables de l’administration Trump pour répartir l’argent fédéral vers des organisations anti-avortement au lieu de Planned Parenthood, qui recevait auparavant une grande partie de la subvention.

Loeffler est actuellement pris au piège dans le second tour des élections qui pourrait déterminer si les républicains continuent à contrôler le Sénat. Elle affronte le challenger démocrate Raphael Warnock le 5 janvier.

RoseActualités contacté des représentants de Kelly Loeffler pour commentaires.