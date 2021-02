Le Sénat vote qu’il est CONSTITUTIONNEL de juger l’ex-président Trump, ouvrant la voie à un procès complet de destitution

Une majorité simple de sénateurs américains a voté pour reconnaître le procès imminent de destitution de l’ancien président Donald Trump comme constitutionnel. L’équipe juridique de Trump a insisté sur le fait que la chambre n’avait pas la compétence pour juger un ex-président.

Six républicains ont rejoint les démocrates du Sénat pour donner le feu vert au deuxième procès de destitution de Trump. Mitt Romney, Bill Cassidy, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski et Pat Toomey ont rompu avec le reste de leur parti pour garantir que le procès avance. La tâche n’était pas intimidante car seule une majorité simple était nécessaire, le décompte final étant 56-44.

Le vote est intervenu après environ quatre heures de débat au cours desquelles les avocats de Trump ont soutenu que les démocrates étaient déterminés à être destitués dès les premiers jours de son administration. L’avocat de la défense de Trump, David Schoen, a accusé les démocrates à la Chambre d’un «Soif insatiable de destitution», en lisant une vidéo qui montrait des appels à destituer Trump par ses critiques les plus fervents, tels que le représentant Maxine Waters (D-Californie), tout au long de son mandat.«Dans ce processus d’impeachment instantané sans précédent, la Chambre des représentants a nié tous les attributs de la procédure constitutionnelle fondamentale dont les Américains en sont venus à croire que c’est ce qui rend ce pays si grand». Schoen a chargé, alors qu’il montrait le clip.

Le représentant Jamie Raskin (D-Michigan), principal responsable de la mise en accusation, figurait également dans la vidéo.

Raskin, pour sa part, a ouvert le débat en diffusant une longue vidéo, où les allégations de fraude électorale de Trump ont été entrecoupées des images des événements chaotiques qui se sont déroulés au Capitole le 6 janvier, lorsqu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment.

Les démocrates lancent le procès de destitution avec une vidéo du 6 janvier, montrant les remarques de Trump lors du rassemblement suivi de l’insurrection violente et meurtrière dans le Capitole. « Sénateurs, le président a été destitué par la Chambre des représentants américaine le 13 janvier pour avoir fait cela », dit Raskin. pic.twitter.com/YOA75QXEnc – Manu Raju (@mkraju) 9 février 2021

Raskin, qui remplis de larmes tout en plaidant en faveur de la destitution au Sénat, a gagné les éloges de ses collègues démocrates, tels que le progressiste Alexandria-Ocasio Cortez pour son discours convaincant.

.@RepRaskin nous rend tous si fiers. C’est vraiment qui il est. Un homme d’un grand amour indéfectible pour notre pays et notre démocratie, qui se bat pour tous et pour notre avenir collectif. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 9 février 2021

À l’approche de la procédure, Raskin, cependant, a été accusé d’hypocrisie par certains républicains, rappelant qu’il s’était opposé aux votes du collège électoral de Trump en Floride en 2017.

Les avocats de Trump ont fait valoir que non seulement l’ancien président n’a pas incité à une insurrection qui a abouti à l’émeute du 6 janvier au Capitole, mais aussi qu’il pourrait ne pas être éligible pour le procès par les législateurs, car il est un simple citoyen.

Les travaux au Sénat devraient reprendre mercredi à midi (HE), l’équipe juridique de Trump et les responsables de la mise en accusation de la Chambre défendant leurs cas. On pense qu’il est extrêmement improbable que le Sénat condamne Trump lors de sa deuxième tentative, car au moins 17 républicains devront se joindre aux démocrates pour la supermajorité requise des deux tiers à la Chambre haute.

