Le Sénat français exhorte le gouvernement à reconnaître la République du Haut-Karabakh

Le Sénat français a approuvé ce mercredi une résolution dans laquelle il exhorte le gouvernement du pays à reconnaître la République du Haut-Karabakh et revendique également l’indépendance du territoire.

“Le Sénat demande au gouvernement de reconnaître la République du Haut-Karabakh et de faire de cette reconnaissance un instrument de négociation pour établir une paix durable”, a déclaré la Chambre haute dans un communiqué.

La résolution, qui a le caractère de recommandation, est allée de l’avant avec 305 voix pour et une abstention, selon les informations du journal «Le Figaro». Les sénateurs français ont ainsi exprimé leurs doutes quant à la possibilité que l’Azerbaïdjan garantisse la sécurité et la liberté du peuple arménien dans la région.

Dans la résolution, les sénateurs “condamnent l’agression militaire azerbaïdjanaise soutenue par les autorités turques et les mercenaires étrangers” et appellent au retrait des forces azerbaïdjanaises et de leurs partisans des territoires “occupés pendant les hostilités qui ont éclaté le 27 septembre”.

“Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a multiplié ces dernières années le nombre de provocations, d’intimidations et de menaces contre la France, l’Europe et d’autres pays”, indique le texte.

En outre, les parlementaires ont appelé le gouvernement à fournir une aide humanitaire à la population du Haut-Karabakh avant de demander l’ouverture de couloirs humanitaires dans la région, qu’ils ont qualifiée de «berceau de la civilisation arménienne».

Le Sénat, qui a également demandé au gouvernement de “demander l’ouverture d’une enquête internationale sur les crimes de guerre”, a défendu le droit au retour des personnes déplacées et la nécessité de préserver le patrimoine culturel et religieux arménien.

“Cette résolution est un acte politique énergique qui montrera notre solidarité avec l’Arménie”, a déclaré le président de la commission des affaires étrangères et de la défense, Christian Cambon.

