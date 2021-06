Le Sénat adopte un énorme projet de loi sur le financement de la technologie, comprenant 10 milliards de dollars pour les atterrisseurs lunaires de la NASA

Le Sénat américain a adopté mardi 8 juin un projet de loi de dépenses qui allouerait près de 250 milliards de dollars à la recherche scientifique et technique américaine, dont 10 milliards de dollars pour le développement d’atterrisseurs privés avec équipage pour Nasa .

La loi américaine sur l’innovation et la concurrence a été adoptée par le Sénat par 68 voix contre 32. Comme son nom l’indique, le projet de loi vise à renforcer la compétitivité industrielle et technologique américaine, principalement avec la Chine.

Le projet de loi, qui était auparavant connu sous le nom de Endless Frontiers Act, comprend un amendement récemment ajouté par la sénatrice Maria Cantwell (D-Wash.). L’amendement accorderait à la NASA un peu plus de 10 milliards de dollars pour le développement d’atterrisseurs lunaires avec équipage qui seront utilisés par l’agence Programme Artémis , qui travaille à établir une présence humaine durable sur et autour de la lune d’ici la fin des années 2020.

En rapport: Manifestations, pêche à la traîne et plus encore : le drame tourbillonne autour du prochain atterrisseur lunaire de la NASA

En avril, la NASA a annoncé qu’elle avait a attribué à SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour terminer le travail sur son véhicule Starship et l’utiliser comme atterrisseur Artemis. L’agence a choisi Starship plutôt que deux autres atterrisseurs privés – l’un proposé par Dynetics et un conçu par « l’équipe nationale », qui est dirigé par la compagnie de vols spatiaux de Jeff Bezos, Origine Bleue .

Dynetics et l’équipe nationale bientôt déposé des protestations avec le Government Accountability Office des États-Unis, affirmant que le processus de sélection était défectueux. Les deux équipes ont affirmé que la NASA aurait dû attribuer deux contrats à ce stade, comme l’agence avait dit qu’elle voulait le faire, pour maintenir la concurrence et la redondance.

Mais les responsables de la NASA ont déclaré que l’argent que le Congrès avait alloué à ce jour ne suffisait qu’à soutenir le développement d’un atterrisseur Artemis à équipage unique . Et c’est là qu’interviennent la loi américaine sur l’innovation et la concurrence et l’amendement de 10 milliards de dollars.

L’amendement de Cantwell invoque la nécessité pour la NASA d’avoir plusieurs options d’atterrisseur Artemis à ce stade. Il ne précise pas que l’un d’eux doit être construit par l’équipe nationale, mais le fait qu’elle représente l’État d’origine de Blue Origin a conduit certaines personnes à faire cette hypothèse. Le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont), par exemple, a appelé ses collègues à se débarrasser du « Bailout de Bezos ».

Cela ne s’est pas produit au Sénat. Mais cela pourrait encore être le cas à la Chambre des représentants américaine ; la loi américaine sur l’innovation et la concurrence doit encore être approuvée par cette chambre.

« La loi américaine sur l’innovation et la compétitivité, qui comprend le projet de loi d’autorisation de la NASA, est un investissement dans la recherche scientifique et l’innovation technologique qui contribuera à garantir que les États-Unis continuent de dominer dans l’espace et nous met sur la voie d’effectuer de nombreux atterrissages sur la lune dans ce décennie », l’administrateur de la NASA Bill Nelson a déclaré mardi dans un communiqué . « J’applaudis l’adoption du projet de loi par le Sénat et j’ai hâte de travailler avec la Chambre pour qu’il devienne loi. »