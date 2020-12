« Le Seigneur des Cieux »: Rafael Amaya pourrait perdre la vie à cause de son problème de dépendance

« Le Seigneur des cieux« Est l’une des telenovelas les plus importantes de Telemundo. Il a commencé à être diffusé le 15 avril 2013 produit par Argos Comunicación et le réseau international, présentant une histoire d’action, de passion, de drame et de récompenses gagnantes telles que l’International Emmy Award, Premios Tu Mundo et ses acteurs reconnus dans le monde entier.

Cependant, c’était Rafael Amaya qui a obtenu une grande partie de la renommée pour série. L’acteur a participé à plusieurs Savons TV et films avant d’être appelé par Telemundo faire de Aurelio Casillas, un des les plus importants trafiquants de drogue au Mexique qui a amené sa marchandise par tonnes à États Unis.

Cependant, Rafael Amaya disparu comme par magie. Pendant les premiers mois signalé comme étant dû à une maladie, mais petit à petit, les producteurs et leurs partenaires ont avoué que ils ne savaient rien de ses allées et venues et d’étranges rumeurs ont été créées avant son réapparition Dans réseaux sociaux.

Il s’avère que le Mexicain de 43 ans il a été absent pendant plusieurs mois car «Toucher le fond » avec une la toxicomanie Quoi cela lui a presque coûté la vie. C’était grâce à son grand ami Roberto Tapia que l’acteur a pu entrer en rééducation et maintenant il peut être vu renouvelé dans le réseaux sociaux.

RAFAEL AMAYA PERD PRESQUE SA VIE EN RAISON DE SA ADDICTION

Rafael Amaya a rejoint le centre de rééducation Julio César Chávez (Photo: Instagram)

Le 1er décembre, une photo du légendaire boxeur mexicain est devenue virale Julio Cesar Chavez à côté de Rafael Amaya. Après cette image, tout le monde a appris que l’acteur était dans un centre de rééducation pendant huit mois, coïncidant avec sa disparition des réseaux sociaux.

Comme indiqué Infobae, l’acteur aurait joué le rôle de son personnage de fiction du la télé avec comportements violents, ses collègues sur le plateau d’enregistrement ont donc recommandé que modérez votre consommation. Conscient de son problème, il a décidé de passer à l’action.

Rafael Amaya et son ami Roberto Tapia pour l’anniversaire de leur fille (Photo: Instagram)

Avec ça, c’était Roberto Tapia qui l’a emmené en cure de désintoxication à la clinique Julio Cesar Chavez et a pris son rétablissement comme un mission personnelle. Dans le programme du spectacle « Le soleil se lève», Tapia a avoué que lorsque le processus pour arrêter la drogue a commencé, l’acteur était très mal en point:

« Mon compadre a pris du poids parce que j’avais arrêté de faire de l’exercice et non, mon compadre allait mal. (Maintenant) il fait de l’exercice, il est avec son psychologue, je pense que presque tous les jours il parle, je ne sais pas si c’est une séance d’une demi-heure ou d’une heure. Il est avec les autres camarades de classe, ils parlent de leurs expériences quand ils montent sur scène, pour ainsi dire, la lecture de la Bible est aussi là.«

Cependant, c’est une déclaration suivante qui a provoqué l’alerte à tous les fans de « Le Seigneur des cieux« Et ses compagnons: »Il m’en a parlé, il me dit «ami, plus d’un an à boire tous les jours, à se défoncer tous les jours», puis c’était trop parce que, il savait que s’il ne s’arrêtait pas, il allait partir. Il a vécu de nombreuses situations très difficiles, il savait évidemment que s’il continuait ainsi, il pourrait perdre la vie.«

Roberto Tapia a pris la réhabilitation de Rafael Amaya comme une mission personnelle (Photo: Instagram)

Grâce aux conseils de ses amis, l’accompagnement de mur et le traitement de la clinique, Aujourd’hui Rafael Amaya peut déjà être affiché dans réseaux sociaux comme un homme nouveau. Il est maintenant un lecteur assidu de la Bible et elle est de retour à ses routines d’exercice, donc elle pourrait être de retour sous peu. petit écran.

Pour le moment, ni l’acteur ni aucun chaîne de télévision Il a confirmé sa participation à d’autres séries ou films pendant que sa rééducation dure. Peut-être le même Amaya a décidé de se concentrer sur votre Santé avant de continuer votre carrière d’acteur, conscient des dangers que la célébrité se cache à chaque coin de rue.

Rafael Amaya et son ami Roberto Tapia (Photo: Instagram)

