« Le Seigneur des Cieux »: qui est Tomás Goros, l’acteur qui a donné vie au général Gárnica et se bat aujourd’hui contre COVID-19

« Le Seigneur des cieux« Est l’une des telenovelas les plus importantes de Telemundo. Il a commencé à être diffusé le 15 avril 2013 produit par Argos Comunicación et le réseau international, présentant une histoire d’action, de passion, de drame et de récompenses gagnantes telles que l’International Emmy Award, Premios Tu Mundo et ses acteurs reconnus dans le monde entier.

La série Telemundo raconte l’histoire de Aurelio Casillas, l’un des trafiquants de drogue les plus importants Mexique dans les années 90 et est basé sur la vie du pivot Amado Carrillo Fuentes. En plus de ses scènes d’action, « Le Seigneur des cieux« nous a montré un grand nombre d’acteurs et d’actrices tout au long de sept saisons.

Un an s’est écoulé depuis que Telemundo a diffusé le dernier épisode de la septième saison de « Le Seigneur des cieux » Et, bien que la fin ait laissé des indices sur ce qui pourrait se passer dans un éventuel huitième épisode, à ce jour, il n’a pas été confirmé s’il y aurait de nouveaux chapitres.

Dans le « Le Seigneur des cieux« , Thomas Goros joué Antonio Gárnica, le général qui a été tué par Aurelio Casillas après l’avoir trahi. Thomas aussi joué Armando Cantu dans le « Club des corbeaux », est celui qui a sauvé son équipe de la faillite, restant plus tard avec le club pour lui et sa fille Isabel.

QUI ÉTAIT TOMÁS GOROS, L’ACTEUR DE «LE SEIGNEUR DU CIEL»?

Thomas Goros, acteur né en Mexique, le 6 mai. Son rôle le plus récent est dans la série Telemundo « Le Seigneur des cieux », fait partie de la série depuis 2013, « Patron » (2013) et « Tequila Sunrise » (1988).

Tomás est un acteur renommé avec une longue histoire dans le cinéma et la télévision mexicains et internationaux, avec environ 30 ans d’expérience dans différentes productions telles que « Le Seigneur des cieux » Oui « Club des corbeaux », a également fait des apparitions dans « Comme dit le proverbe », « Prisonnier non. 1 », « Armé et dangereux », « La loi de Dieu », « Cas réels de femme » Oui « Le vol de l’aigle ».

L’ÉTAT DE SANTÉ DE TOMÁS GOROS

Il y a quelques jours, il a été confirmé que l’acteur Thomas Goros a été hospitalisé pour avoir attrapé Covid-19Actuellement, l’acteur de 62 ans a été intubé car sa santé était compliquée par le virus. Vos informations de statut ont été fournies dans le programme « Le soleil se lève ».

L’acteur est hospitalisé dans le Mexico, sa famille n’a pas donné de détails sur son statut, mais ils attendent qu’il Thomas s’améliorer pour pouvoir donner des informations sur son état et comment ses progrès vont avec sa contagion, la journaliste Ana Maria Alvarado a commenté que Thomas C’est un homme qui prend soin de sa santé et quelqu’un qui fait de l’exercice.

