« Le Seigneur des Cieux »: Fernanda Castillo, comment combinez-vous votre travail d’actrice et votre rôle de mère?

« Le Seigneur des cieux« Elle n’a pas encore confirmé la saison 8 mais il semble bien que l’histoire des Casillas se poursuive très prochainement à la télévision. Après tout, Amado doit décider qui il sauvera après l’empoisonnement massif à la fin de la tranche précédente.

L’actrice Fernanda Castillo, Elle vient d’avoir 39 ans et a déclaré qu’elle se sentait si chanceuse d’atteindre cet âge accompagnée de personnes qui l’aiment et apprécient particulièrement la maternité. Elle est actuellement l’une des actrices mexicaines les plus réussies de ces dernières années et vit actuellement la meilleure période de sa vie.

C’était en août 2020 lorsque Fernanda Castillo et son fiancé Erik Hayser Ils ont annoncé via leurs réseaux sociaux qu’ils attendaient leur premier bébé. Depuis, l’actrice a partagé avec ses followers quelques détails de sa grossesse et de son stade de nouvelle maman.

Pour les adeptes de Fernando Castillo c’est un mystère comment l’actrice de « Le Seigneur des cieux«Combine son rôle de mère avec son travail, car les deux exigent beaucoup de temps et de dévouement. Cependant, pour elle malgré cela, il est fort probable qu’elle ait tout sous contrôle. Voici un peu plus de détails.

COMMENT FERNANDA CASTILLO COMBINE-T-ELLE SON RÔLE DE MÈRE AVEC SON TRAVAIL?

Fernanda Castillo poursuit ses projets télévisés. (Photo: Instagram)

Cela fait 5 mois que l’actrice Fernanda Castillo a donné naissance à son premier bébé qu’elle a appelé LiamMalheureusement, l’interprète a dû faire face à des complications après l’accouchement, avant lesquelles elle est restée forte et avec un esprit positif.

A travers les réseaux, Fernanda Il a montré le grand effort qu’il fait pour s’acquitter de ses tâches de manière satisfaisante, cela a inspiré ses followers qui lui ont laissé de gentils commentaires dans son post de instagram.

Jour après jour, on a vu comment l’actrice partage avec son bébé alors qu’elle est en charge des enregistrements dans les projets dans lesquels elle est incluse. Dans certains articles, l’actrice a commenté « Maman qui travaille », Il est sans aucun doute devenu un symbole d’admiration et d’inspiration auprès de son public.

Petit à petit, il partage diverses photographies à côté de Liam, l’actrice saisit toutes les occasions qu’elle a pour exprimer son bonheur. Fernanda Castillo indique clairement qu’elle fait partie des célébrités qui peuvent parfaitement combiner son rôle de mère sans négliger son travail d’actrice.

Le prochain projet dans lequel vous êtes impliqué Fernanda Castillo c’est « Malade d’amour », C’est devenu une grande réussite puisqu’elle a pu continuer à travailler malgré l’accouchement il y a quelques mois, cela continuera à ajouter de l’expérience dans la carrière de l’actrice.