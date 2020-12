« Le Seigneur des Cieux »: comment Roberto Tapia a sauvé Rafael Amaya de la drogue et de l’alcool

« Le Seigneur des cieux« Est l’une des telenovelas les plus importantes de Telemundo. Il a commencé à être diffusé le 15 avril 2013 produit par Argos Comunicación et le réseau international, présentant une histoire d’action, de passion, de drame et de récompenses gagnantes telles que l’International Emmy Award, Premios Tu Mundo et ses acteurs reconnus dans le monde entier.

Cependant, c’était Rafael Amaya qui a obtenu une grande partie de la renommée pour série. L’acteur a participé à plusieurs Savons TV et films avant d’être appelé par Telemundo faire de Aurelio Casillas, un des trafiquants de drogue le plus important de Mexique qui a amené sa marchandise par tonnes à États Unis.

Malheureusement, les fans ne savaient rien de lui pendant un certain temps parce qu’il a disparu de la scène publique et réseaux sociaux. Initialement, la production de « Le Seigneur des cieux»A rapporté qu’il était tombé malade d’animaux qui l’avaient mordu pendant le tournage, mais plus tard, il a été confirmé que même ses camarades de cinéma ne savaient pas où il était.

Il Mexicain de 43 ans Il a récemment réapparu sur les réseaux sociaux de ses amis, où il a été révélé ce qui lui était arrivé: avait une dépendance à la drogue et à l’alcool qui a failli mettre fin à sa vie si ça n’avait pas été pour ton ami Roberto Tapia, qui a pris le rétablissement de son compagnon comme personnel, comme il l’a dit Infobae .

COMMENT ROBERTO TAPIA A-T-IL SAUVÉ RAFAEL AMAYA?

Rafael Amaya et son ami Roberto Tapia (Photo: Instagram)

Mais l’histoire des deux était beaucoup plus émouvante. Dans une interview avec le magazine Les gens en espagnol, Roberto Tapia Il a dit qu’ils se sont tous deux rencontrés au 2013, pendant qu’il enregistrait « La voix » dans Miami et Amaya était parmi les membres titulaires de la distribution de «Le Seigneur des cieux», Qui avait été diffusé sur Mexique.

Il s’avère que mur avait été invité à enregistrer un chapitre de la sérieIl est donc arrivé au lieu d’enregistrement et s’est vu attribuer une loge. Là, quelqu’un a frappé à la porte de sa loge, et il était content de se retrouver Rafael Amaya qui a été présenté chanter une de ses chansons.

Les deux ils ont échangé des numéros Et à partir de là, ils allaient toujours bons amis. Amaya il est devenu le parrain de sa fille Claudia Mariel il y a environ quatre ans et à partir de ce moment, tout était différent. mur Il a remarqué que quelque chose n’allait pas avec Amaya, surtout parce qu’il la composait avec des numéros différents, mais il est arrivé un moment où même sa famille ne le savait pas:

Rafael Amaya, Roberto Tapia et leur fille (Photo: Instagram / Roberto Tapia)

« Du coup j’ai été déconnecté dans la mesure où sa sœur m’a écrit sur Facebook pour me poser des questions sur lui, que si je savais où il était parce qu’ils ne le connaissaient pas depuis des mois et que la dernière fois qu’ils ont entendu parler de lui, il était déjà en mauvais état. J’ai essayé de le localiser par ciel, mer et terre», A commenté dans l’interview Personnes.

« ETJ’étais dans mon studio à Culiacán pour enregistrer et j’ai reçu un appel de lui et c’est alors qu’il m’a dit: «Compadre, j’ai besoin d’aide, j’ai besoin de toi pour m’aider. Je ne peux plus, [pero] Je ne veux pas entrer dans un centre [de rehabilitación], Je peux le faire seul ». j’ai dit [que me dejara] un numéro pour le contacter et il s’est de nouveau perdu, mais ce ne fut que quelques jours.«

Rafael Amaya il a de nouveau contacté son ami et lui a dit où il se trouvait. mur puis c’était par terre, car en avion la presse saurait où il était, voir il. Quand il l’a trouvé dans Acapulco, elle était à Mauvaises conditions, mais il voulait toujours être aidé. Ils étaient presque 24 heures de marche sans s’arrêter, et tout était compliqué car le chanteur a commencé à avoir des symptômes de COVID-19[feminine.

Roberto Tapia a pris la réhabilitation de Rafael Amaya comme une mission personnelle (Photo: Instagram)

«Sur le chemin du retour, j’ai commencé à me sentir mal, j’avais des symptômes de COVID-19, mon air a commencé à disparaître, je ne pouvais plus respirer, tout était très salaud. Nous avons trouvé une ambulance dans une cabine et ils m’ont mis sous oxygène et m’ont donné des médicaments, j’ai un peu soulagé. Nous sommes arrivés à Guadalajara et là j’ai acheté des médicaments, je me sentais un peu mieux», Avoue-t-il.

Malheureusement, il était trop fatigué et malade pour l’emmener à la clinique pendant Julio Cesar Chavezalors il est resté au lit. Il a demandé à son directeur, qui est aussi son filleul, de prendre Rafael Amaya à la clinique de réadaptation, mais sans rien dire. Il est allé chercher l’acteur à l’hôtel où il l’avait laissé et ils ont conduit avec le excuse qu’ils allaient prendre le petit déjeuner.

Une photo et une vidéo partagées sur Internet montrent Rafael Amaya lors de la première communion de la fille du chanteur Roberto Tapia (Photo: Instagram)

Au moment de l’arrivée au clinique, Raphael s’est mis en colère parce que, malgré j’ai beaucoup pleuré et commenter qu’il y avait à fond avec mur, Je voulais surmonter le problème seul. Il a dit au filleul de dire mur qu’il n’était plus son compadre, mais le chanteur s’en moquait. Il voulait aider son ami et c’est ainsi qu’il est entré à la clinique pour sa rééducation.

Le passé 22 décembre, le programme « Fenêtrage«Il a été confirmé que Rafael Amaya la 15 décembre 2020, des informations qui Notes TV avait précédemment confirmé. Merci à votre ami, Amaya Vous pourrez passer Noël et nouvel an avec vos proches totalement réhabilités de votre dépendance.