Le Seigneur des cieux : ce que l’on sait de la saison 8

À la mi-février 2022, Telemundo a annoncé l’achèvement de la huitième saison de « Le Seigneur des cieux», deux ans après la délivrance de la fin de votre versement précédent lorsque le clan Casillas a été empoisonné et qu’Amado a dû décider qui il sauverait d’une mort imminente. Qui réapparaîtra alors dans les prochains chapitres de la série ? Au moins un nom a été confirmé, celui d’Aurelio Casillas lui-même.

Lors de l’upfront de février, Telemundo NBC a officialisé le développement de la nouvelle saison de « Le Seigneur des cieux”, l’un de ses drames les plus réussis ces dernières années pour le public latino-américain. Ce jour-là, le même Raphaël Amayacomplètement remis de ses addictions, a révélé qu’Aurelio allait «revenir d’entre les morts” et cela ne peut que signifier de grandes choses pour le cartel de Casillas.

« Je vis maintenant un moment très important. Hue! », a commenté l’acteur mexicain, qui a repris mi-2021 sa relation avec Telemundo. En fait, Amaya est apparue à la fin de la même année dans « Malverde : El Santo Patrón » et a été annoncée comme co-vedette de « Todos los nombre de Aura », un nouveau projet pour la chaîne qui comprend également Blanca Soto.

Que se passera-t-il alors dans « The Lord of the Skies » 8 ? Cela reste à voir. La seule chose sûre, c’est qu’en plus d’Amaya, Matías Novoa, l’acteur qui interprète Amado Casillas, a tout à fait envie de reprendre le projet et de découvrir ce qu’il est advenu des membres du clan empoisonnés par Cabo et Ojeda.

QUE SAIT-ON DE LA SAISON 8 DE « THE LORD OF HEAVENS »

Les événements de la huitième saison de « Le Seigneur des cieux » sont encore un mystère, même si certaines choses peuvent être devinées à partir de ce qui s’est passé à la fin de la septième tranche, qui Telemundo diffusé le 31 janvier 2020.

Après la mort de Doña Alba et El Pulque, les Casillas se sont rencontrés pour leur dire au revoir, sans imaginer qu’El Cabo et Ojeda suivraient de près leurs traces : le couple les a localisés dans un couvent et a contaminé la source d’eau locale avec du fentanyl, en de telle sorte que lorsque les vannes des arroseurs de jardin ont été ouvertes et que les personnes présentes à l’enterrement ont été trempées, le puissant médicament a commencé à faire effet en quelques secondes.

Bien qu’Amado et Ismael aient détecté leurs ennemis – ils ont blessé El Cabo et tué Ojeda – il semblait qu’il était trop tard pour le cartel : Corina a rapidement reçu quelques doses pour arrêter les effets de l’opioïde, mais seulement sept d’entre elles, et ‘Águila azul ‘, contre les cordes, il devait décider qui il sauverait d’une mort horrible.

Rafael Amaya en février 2022, lors de l’annonce du making of de « The Lord of the Skies » 8 (Photo : Telemundo)

La huitième saison de « Le Seigneur des cieux» devrait recueillir ce carrefour et dévoiler les noms de ceux choisis par Amado. En outre, Cette crise serait-elle le début de la réintroduction d’Aurelio Casillas dans l’intrigue ?

« Prépare tes ennemis, le simple, le simple vient se venger», a avancé la production de «Le Seigneur des cieux» sur leurs réseaux sociaux. « Aurelio Casillas revient pour imposer sa loi”.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 8 DE « LE SEIGNEUR DES CIEL »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LE SEIGNEUR DES CIEUX 8 »

Au-delà Raphaël Amaya, Telemundo Il n’a pas encore confirmé le casting de la prochaine saison de la série narco. Cependant, le retour de :

Rafael Amaya – Aurélio Casillas

Matías Novoa – Loyal bien-aimé, ‘Blue Eagle’

Isabella Castillo – Diana Ahumada

Carmen Aub – Rutila Casillas

Ivan Arana – Ismaël Casillas Guerra

Alejandro Lopez – Super Javi

Robinson Diaz – Milton Jimenez, ‘Le Cap’

Alberto Guerra comme José Maria ‘Chema’ Venegas

Dayana Garroz – Colonel Ambre Maldonado

Karla Carrillo – Corina Saldana

Daniel Martinez – Guillermo Colon

Guy Ecker – Joe Navarro

QU’A DIT RAFAEL AMAYA DE SON RETOUR ?

La huitième saison de « Le Seigneur des cieux » a pour principal attrait la « résurrection » de Rafael Amaya avec le personnage de Aurélio Casillas, qui a été présumé mort dans la septième tranche. Le protagoniste fictif a encore beaucoup à raconter dans cette production télévisée.

c’était pareil acteur de cinéma qui était chargé de confirmer son retour sur les écrans.

« Je suis très excité de revenir d’entre les morts »a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. « Maintenant, je vis un moment très important. Hue! »condamné Amaya.

QUAND LA SAISON 8 DE « THE LORD OF HEAVENS » SERA-T-ELLE PREMIÈRE?

La huitième saison de « Le Seigneur des cieux« Il n’y a pas encore de date de sortie officielle, mais le nouvel épisode devrait commencer fin 2022 ou début 2023.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « THE LORD OF THE SKIES 7 » ?

Et c’est qu’à la fin du septième épisode de « Le Seigneur des cieux », plusieurs personnages du clan Casillas sont déchirés entre la vie et la mort, après avoir été empoisonnés lors des funérailles de Doña Alba par Pío et ses hommes de main.

Bien qu’Amado arrive pour les secourir et demande à Corina Naloxona de contrecarrer les effets de l’opioïde, un gros problème se pose : ils n’ont que sept doses, il doit donc décider qui sauver. C’est ainsi que la saison se termine.

Pour cette raison, il est présumé qu’avant ces événements, ajoutés à la mort de sa mère, Aurelio n’aura aucun scrupule à mettre fin à tous ses ennemis.

Après les premières années de fureur causées par « Le Seigneur des cieux », quelques rumeurs ont émergé autour de son protagoniste (Photo : Rafael Amaya / Instagram)

COMMENT RAFAEL AMAYA RETOURNERA-T-IL À «EL LORD OF THE HEAVENS 8»?

Dans une nouvelle avancée de « The Lord of the Skies 8 », on voit comment Aurelio Casillas ressuscite. Une déclaration du réseau de télévision se lit comme suit: « Les hommes morts peuvent raconter les histoires les plus extraordinaires. La finale épique de la septième saison de « El Señor de los Cielos » a semblé sceller la fin du légendaire baron de la drogue Aurelio Casillas, mais nous assisterons à son inoubliable « résurrection » dans la huitième saison de la super série la plus longue de Telemundo »..

De cette façon, le trafiquant de drogue surprendra ses amis et ses ennemis, puisqu’il reviendra pour se venger de tout ce qu’il a perdu. Ainsi, il aura de nombreux alliés pour remplir son objectif ; non seulement cela, car ils seront impliqués dans des enchevêtrements romantiques et découvriront des mystères familiaux.

L’acteur reviendra dans la huitième saison du feuilleton (Photo: Telemundo)

LES FOIS AURELIO CASILLAS EST REVENU D’ENTRE LES MORTS

Pour les adeptes de la série « Le Seigneur des cieux », c’était une excellente nouvelle d’apprendre le retour d’Aurelio Casillas à la fiction. Malgré le fait que le trafiquant de drogue soit apparemment décédé au cours de la septième saison, la vérité est que Telemundo a annoncé avec style son apparition dans le nouvel épisode du feuilleton à succès.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le personnage de l’acteur Raphaël Amaya ‘faire revivre’ dans la production populaire. Il y a quelques années, lors de sa première édition, un événement similaire s’est produit, où des funérailles ont même eu lieu en son honneur. CLIQUEZ ICI pour voir quand il est revenu de l’enfer lui-même.