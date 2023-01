« Le Seigneur des cieux 8 »: comment Luzma, la fille d’Aurelio Casillas, est décédée

Luzma (Renata Manterola), la plus jeune fille de Aurélio Casillasétait la nouvelle victime au sein de la famille du personnage de Rafael Amaya de la telenovela « Le seigneur des cieux 8 ». Ainsi, la huitième saison de la Série Telemundo rien n’a été épargné et les émotions sont restées à un niveau élevé, tout comme le public qui a salué le retour de la production télévisuelle.

Les retour de la fiction Elle a entraîné la mort de plusieurs de ses personnages, notamment au centre de la maison du des boitesqui ont reçu le pire coup d’un feux croisés qui ne sait pas coupable et innocent.

Le premier à être pris dans les flammes de la vengeance fut Alba Casillasjoué par lisa Owen. Le même sort a couru Amadole caractère de Matias Novoa.

maintenant le petit Luzma C’est lui qui est tombé au milieu d’une guerre sans précédent. Découvrez ici comment le décès de la fille de Aurélio Casillas dans le dernier chapitre du Saison 8 de « Le Seigneur des Cieux ».

Ici vous pouvez voir le bande-annonce de « Le Seigneur des Cieux 8 »:

COMMENT LUZMA EST-ELLE MORT DANS « LE SEIGNEUR DES CIEUX 8 » ?

Luzma est décédée à l’hôpital, après avoir été blessée lors de l’attaque perpétrée par Pío lors des funérailles d’Alba. L’ennemi des Casillas a profité d’un moment de vulnérabilité pour attaquer la famille du protagoniste de « Le seigneur des cieux 8 ».

Le même Aurelio Casillas a accompagné Luzma dans ses derniers instants de vie, pleurant inconsolablement en voyant qu’il ne pouvait rien faire pour retenir le jeu de son adoration. Il a été une des scènes les plus émouvantes et les plus douloureuses de la semaine de la saison 8 de la série Telemundo.

Super Javi est celui qui a annoncé la mauvaise nouvelle à Rutila Casillas et Diana Ahumadales personnages de Carmen Aub et Isabelle Castillorespectivement, qui ont également succombé à la tristesse de la mort de quelqu’un de si jeune.

« Il y a une mauvaise nouvelle, Luzma ne l’a pas libérée »était le message concis et percutant de l’homme interprété par Alexandre López. Les tragédies semblent interminables et maintenant le public se demande ce qui va Auerlio Casillas avec cette perte : va-t-il se venger ?

Rafael Amaya dans « Le Seigneur des Cieux 8 » (Photo: Telemundo)

QUELLE EST L’HORAIRE DE « THE LORD OF HEAVENS 8″ ?

Les chapitres de la saison 8 de la telenovela « El señor de los cielos » premières à 21 h ET via Telemundo.