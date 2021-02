Le Seigneur des Anneaux: Viggo Mortensen exprime son enthousiasme pour la série

Il reste encore un long chemin à parcourir avant que les abonnés Amazon prime Vidéo peut voir un premier aperçu de « Le Seigneur des Anneaux», Série inspirée de l’univers créé par l’écrivain J. R. R. Tolkien et qu’elle se déroulera de nombreux siècles derrière l’histoire que nous connaissons tous.

Pendant de nombreuses années, cette œuvre littéraire monumentale a été considérée par les amateurs de littérature fantastique comme l’une des œuvres impossibles à adapter au cinéma, jusqu’à Peter Jackson prouvé le contraire avec sa trilogie cinématographique primée à plusieurs reprises.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Michael Imperioli fera une série sur son expérience en tant que bouddhiste

Beaucoup de personnes impliquées dans ces films ont été curieuses de cette nouvelle production, étant la plus récente à exprimer leur opinion Viggo Mortensen, qui s’est révélé enthousiasmé par le potentiel de cette série en présentant la création de Tolkien aux nouveaux téléspectateurs.

Mortensen, en dépit d’être un remplaçant de dernière minute pour le rôle de Aragorn, aurait réussi à incarner parfaitement l’héritier du trône de Gondor, devenant l’un des principaux maillons de la trilogie acclamée, qui balayerait la cérémonie du oscar 2004 en remportant les onze nominations, dont «Meilleur réalisateur« Y »Meilleur film».

Dans une récente interview avec GQ, Mortensen prétend se sentir excité de voir la série: «Oui, réalisé par un réalisateur espagnol (HA) Bayonne. Je suis intéressé de voir ce qu’ils vont faire. Ils ont enregistré dans Nouvelle Zélande. Bayonne c’est un bon réalisateur, donc il vaudra probablement la peine d’être vu. Je suis curieux de voir comment ils vont interpréter Tokien. Je ne sais pas à quel point cela leur a permis d’utiliser l’état de Tolkien», A-t-il commenté.

Il a été rapporté que la nouvelle série se déroulerait dans la deuxième ère de la Terre du Milieu, environ 3000 ans avant les événements racontés dans les livres et les films, ce qui donnerait l’occasion de jeter un coup d’œil à la montée du seigneur des ténèbres Sauron. et la formation de la première alliance entre les Elfes et la race des Hommes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Clarice » abordera l’héritage de Buffalo Bill avec un caractère trans

Bayonne Il a été en charge de la réalisation des deux premiers épisodes de la série, qui ont traversé de grandes difficultés face à la pandémie en 2020. Amazone aurait fait un investissement d’environ 250 millions de dollars juste pour garantir leurs droits.

On estime que les coûts de production pourraient atteindre un milliard de dollars, ce qui en fait la série en streaming la plus chère (et la télévision en général) de l’histoire, dépassant même l’investissement que HBO utiliserait pendant la production de « Le Trône de Fer». Il n’y a toujours pas de date estimée pour sa première.