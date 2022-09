Le Seigneur des anneaux : Viggo Mortensen a failli tuer un partenaire sur le plateau

Cinéma nouvelle ligne

La trilogie réalisée par Peter Jackson est arrivée au cinéma au début du nouveau millénaire et a remporté 17 Oscars.

©IMDBViggo Mortensen était Aragorn.

Parmi les trilogies que le cinéma nous a données, comme Le parrain Soit Retour vers le futurl’un de ceux qui se classent le plus haut pour tous les cinéphiles est Le Seigneur des Anneaux. Dirigée par Pierre Jackson a sorti ses trois films en années consécutives de 2001 à 2003 et en a conservé 17 prix Oscar étant Le retour du roi le plus réussi de tous, avec 11 statuettes sur 11 nominations reçues. Là, nous avons vu des chiffres comme Elijah Wood, Ian McKellen et Viggo Mortensenpour ne citer que quelques-uns de ses acteurs.

De tous, c’était Viggo Mortensen celui qui s’est approché le plus de l’une de ses scènes se terminant par un désastre, lorsqu’il a failli tuer l’un de ses coéquipiers sur le plateau. C’était lors d’une séquence qui faisait partie du deuxième film de la trilogie, Les deux toursLà où ça c’est passé la bataille du gouffre de Helm. La personne chargée de le raconter était le même artiste qui a failli mourir aux mains de Viggo Mortensen, Salle Boulanger.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvél’acteur qui jouait sauron mais qui a également agi en tant qu’orc pour certaines scènes de la trilogie, a raconté comment le fait était où la différence entre la vie et la mort était dans la composition de l’épée utilisée. Qui Viggo Mortensen qu’il brandissait à l’époque était en aluminium et était plus léger, contrairement à d’autres séquences où de vraies épées étaient utilisées pour obtenir de meilleurs plans détaillés pendant les films.

« Ce n’était pas sa faute, nous nous entraînions avec un nouveau cheval, un étalon noir qui allait être son cheval et il n’avait pas été à proximité d’épées, il n’avait pas eu d’épées brandies près de sa tête ni ne nous avait vu avec les masques comme les monstres ”se souvient Salle Boulanger. Puis il a complété : « Nous avons enlevé nos masques pour qu’il puisse voir que nous étions humains, mais quand nous avons répété le combat et que j’ai attaqué Viggo, Viggo il a voulu me frapper à l’épaule et le cheval s’est dressé sur ses pattes arrière, a raté mon épaule et m’a cogné la tête. Ça m’a ouvert la tête. Ils ont mis neuf agrafes dans ma tête. Si ça avait été une vraie épée, je serais mort. ».

+Comment Sala Baker est venu au Seigneur des Anneaux

Aujourd’hui, un élément fondamental de la trilogie de Le Seigneur des Anneaux, Salle Boulanger il a dû faire beaucoup d’efforts pour faire partie de ces films et il a aussi dû être très chanceux. À l’origine, le né néo-zélandais a été présenté pour aider dans certaines séquences d’action en tant que cascadeur et a fini par se voir proposer d’être un extra. Au cours de ces journées, le casting de sauron et sans trop d’hésitation, il a postulé pour le faire et a fini par décrocher ce rôle. Ainsi, il a eu trois rôles différents tout au long des films de Pierre Jackson: il a été saurona joué des orcs et a également fait des cascades.

