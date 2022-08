Le Seigneur des anneaux : Viggo Mortensen a failli refuser le rôle d’Aragorn

L’un des films les plus aimés de tous les temps est sans aucun doute la trilogie de Pierre Jackson de »Le Seigneur des Anneaux », ayant un grand nombre de raisons pour lesquelles il est resté avec les téléspectateurs depuis sa première, l’une des plus importantes étant sa distribution. Chacun des acteurs semble capturer magistralement leur personnage, étant le personnage d’Aragorn, joué par Viggo Mortensenl’un des plus emblématiques.

Sur le plateau, Mortensen était l’un des plus dévoués au projet, faisant tout pour apporter une grande performance d’Aragorn. Cependant, bien qu’il soit maintenant presque impossible de penser à un autre acteur jouant le personnage, Mortensen est venu trop près de rejeter le rôle, et son fils est la personne qui l’a convaincu de l’accepter.

Dans les images des coulisses de » Le Seigneur des Anneaux », vous pouvez voir en détail le processus de création de l’un des personnages, révélant également des détails inconnus, tels que le processus de casting compliqué pour Aragorn. acteur irlandais Stuart Townsend il a été initialement choisi comme Aragorn et a même joué le personnage quelques semaines après le début de la production.

Alors que les autres acteurs et l’équipe s’entendaient avec Townsend, certains ont commencé à s’inquiéter de la décision de casting de Jackson. Townsend aurait sauté certaines des scènes vitales de combat à l’épée et semblait toujours nerveux et peu sûr sur le papier. Bien que ce soit une décision difficile, Peter a pensé qu’il valait mieux renvoyer Townsend, ce qui a secoué toute la production alors qu’ils commençaient à tourner sans Aragorn.

C’est alors que Mortensen a reçu un appel lui demandant s’il accepterait de jouer le rôle dans le film « Le Seigneur des Anneaux » et de prendre un vol pour la Nouvelle-Zélande le lendemain.

Avec une demande si importante qu’elle est sortie de nulle part, Mortensen a demandé: « Eh bien, puis-je y réfléchir une minute? », Mais les producteurs du film lui ont dit qu’il n’avait que jusqu’à l’après-midi. Mortensen a ensuite raccroché le téléphone, et comme il n’avait jamais lu les livres et qu’il devait voyager à l’autre bout du monde le lendemain, il était enclin à laisser passer l’occasion.

Mais comme par magie, son fils Henri Mortensen il était dans la pièce au moment où l’appel a eu lieu, demandant à son père de quoi parlait l’appel. Réalisant que c’était pour »Le Seigneur des Anneaux », il lui dit qu’il adorait les romans de J. R. R. Tolkien. Il en fut ainsi avec les encouragements de son fils, Mortensen accepta le rôle, n’ayant jamais rencontré Jackson ni même n’ayant lu l’histoire.

Une fois arrivé, Mortensen a été accueilli à bras ouverts et est rapidement devenu l’un des plus dévoués de l’équipe. Non seulement il a lu les livres plusieurs fois, mais il a également appris un peu d’elfique. Mortensen a également insisté pour faire ses propres cascades, choisissant d’utiliser une épée en acier au lieu de l’accessoire en caoutchouc, et a acheté le cheval qui lui était assigné.