Le Seigneur des anneaux : tout ce qui reste de l’épisode 3

The Rings of Power a lancé son troisième chapitre sur Amazon Prime Video. Pour la première fois nous avons vu représenté l’île de Númenor.

©IMDBVendredi prochain, nous atteindrons le milieu de la saison.

Ce vendredi, Amazon Prime Vidéo a lancé le troisième chapitre de la série de Le Seigneur des Anneaux titré les anneaux de pouvoir. Inspiré du travail de J. R. R. Tolkienraconte une histoire différente de celle vue dans la trilogie de Pierre Jackson entre 2001 et 2003, et se déroule plusieurs siècles avant le voyage de Frodon pour détruire le fameux anneau. Dans cette histoire, sauron est à nouveau le méchant auquel sont confrontés les héros, commandé par Galadriel (personnage qui dans les films originaux était incarné par Cate Blanchett et dans cette production, il est de la responsabilité de Morfydd Clark).

Le troisième épisode de les anneaux de pouvoir ramassé le naufrage de Galadriel et Halbrand, qui ont été secourus par un mystérieux navire dont nous rencontrons maintenant l’équipage. C’était un groupe d’humains Numénorl’île que les elfes ont donnée aux humains qui les ont aidés à Les guerres du Beleriand, mais est maintenant habitée par une génération qui méprise les elfes. C’était la première fois que nous voyions ces terres d’où l’ascendance de Aragornle roi joué par Viggo Mortensen.

Une grande partie de l’histoire s’est déroulée sur cette île où nous avons également rencontré Isildurun personnage qui sera central dans cette histoire et qui est, justement, l’un des ancêtres de Aragorn. Fils d’un navigateur important, il a été introduit en passe de devenir un marin important à une époque où tout était sur le point d’exploser, avec la figure de sauron plus présente que jamais. En ce sens, il convient de noter que c’est la prise en charge de ce chiffre qui fera qu’à l’avenir Numénor tomber et être complètement détruit.

Une autre partie importante de l’épisode Le Seigneur des Anneaux était l’apparence complète de ce qui semble être des orcs, qui dans le deuxième épisode avaient kidnappé errer. Ici, nous avons vu le camp qu’ils ont construit avec l’aide d’un groupe d’elfes réduits en esclavage. Après la tentative de rébellion et d’évasion qui a mis fin à la vie de deux de leurs amis, les orcs ont annoncé qu’ils prendraient errer en vue de À donnerqui a été nommé pour la première fois et qui sera le méchant principal de cette saison (apparaissant peut-être dans le prochain épisode).

+Le symbole de Sauron

L’une des grandes révélations de cet épisode s’est faite à travers le célèbre symbole de sauron Quoi Galadriel qu’il poursuivait depuis qu’il a vu dans le corps de son frère et dans les grottes où il est arrivé avec un groupe d’elfes. Ce qui a d’abord été considéré comme un signe ou même une sorte de « flèche » qui indiquait où les adeptes de sauron s’est avéré être une carte de ce qui pourrait être la montagne perte.

