‘Le Seigneur des Anneaux’: quelle relation Frodon et Bilbon avaient-ils

Tous les fans de »Le Seigneur des AnneauxIls ont pu apprécier à quel point la relation entre Bilbon et Frodon était étroite et saine. En raison de leurs interactions et du fait qu’ils se parlent par leur prénom, la plupart des téléspectateurs ont supposé que Bilbon était l’oncle de Frodon. Bien que cela ait un sens pour leur différence notable, les deux Hobbits sont en fait des cousins, et leur relation va au-delà des seuls membres de la famille qui s’entendent.

Dans l’adaptation de Pierre Jackson du film »Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau » leur relation est simplifiée à l’extrême, car lorsque Frodon rencontre Gandalf pour la première fois, le vieux sorcier lui dit « Ne crois-tu pas que je manquerais l’anniversaire de ton oncle Bilbao ? » Cependant, dans le roman original J. R. R. Tolkienils sont clairement cousins ​​dès la première page, disant que Bilbo « n’avait pas d’amis proches, jusqu’à ce que certains de ses cousins ​​​​plus jeunes aient commencé à grandir. L’aîné d’entre eux, et le préféré de Bilbo, était le jeune Frodo Baggins. »

Même si vous allez plus en détail, l’arbre généalogique de la famille Hobbit est trop complexe, car, bien qu’il soit démontré que Bilbon et Frodon sont cousins, leur relation n’était pas aussi proche qu’on le pensait. La mère de Frodon, Primula Brandybuck, était la cousine germaine de Bilbo du côté de sa mère. Et le père de Frodon, appelé Drogo Baggins, était le deuxième cousin de Bilbo du côté de son père. Cela a fait de Frodon son cousin germain et son cousin germain, selon le côté de la famille que vous regardiez.

Avec leur relation de cousin éloigné, associée à leur grand arbre généalogique Hobbit, il est étonnant de voir à quel point Bilbon et Frodon sont devenus proches. Cependant, la famille a toujours été importante pour les habitants de la Comté, et Frodon était l’une des rares personnes à apprécier la compagnie de Bilbon. Ils s’entendaient si bien que, lorsque les parents de Frodon se sont tragiquement noyés dans la rivière Brandywine, Bilbon a pris sur lui d’adopter le jeune Hobbit, le traitant comme son fils unique.

Mis à part leur relation parentale, les deux personnages restent l’une des relations les plus fortes et les plus proches de la franchise. La plupart de ses autres parents en voulaient à Bilbo, et sa nature aventureuse était souvent décriée, tandis que Frodon était l’une des rares personnes à aimer ses contes.

Comme c’est un thème commun à travers le travail de Tolkien, les détails familiers vont bien au-delà de ce qui est offert dans les histoires. Pour faire de la Terre du Milieu un monde fascinant et vivant, il s’est plongé dans la trame de fond de la plupart des personnages, s’inspirant souvent de vieux arbres généalogiques anglais.