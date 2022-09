Le Seigneur des anneaux : les théories les plus folles que la série Prime Video ait déjà laissées

Amazon Prime Vidéo

La série Amazon Prime Video a créé les deux premiers épisodes d’une première saison qui en comptera huit.

©IMDBCe vendredi, le troisième épisode est diffusé.

Vendredi dernier a eu lieu la série tant attendue de Le Seigneur des Anneaux un Amazon Prime Vidéo. titré les anneaux de pouvoirse déroule de nombreuses années avant les événements que nous avons vus dans la trilogie de films qu’il a réalisés Pierre Jackson et qui a joué Ian McKellen, Elijah Wood et Viggo Mortensen, parmi plusieurs autres. Ici, nous sommes à une époque que l’on appelait le Second Age et qui fut celle où furent forgés les fameux anneaux qui donnèrent naissance à cette histoire.

Bien que seulement deux épisodes de les anneaux de pouvoirCela n’a pas empêché les premières théories de fans de commencer à délibérer sur ce que l’on pourrait voir dans le futur de cette production. D’une part, nous devons parler de sauron et son apparence potentielle. Comme nous le savons, les elfes commandés par Galadriel recherchent ce célèbre méchant de Le Seigneur des Anneauxqui devait également faire partie de les anneaux de pouvoir.

Dans ce contexte, il faut mentionner le symbole que nous avons vu sur le corps du frère de Galadriel et sur l’épée Le O trouvé dans la grange : Le symbole de Sauron. Certaines théories suggèrent que, comme Galadrielest un signe qui sert à guider les adeptes de sauron et dites-leur où ils doivent aller pour le trouver. D’un autre côté, il y a ceux qui soutiennent que cela fait en fait partie d’un sort et que ce sont des runes magiques qui ont permis sauron disparaître après avoir été vaincu et se tenir prêt à revenir lorsque les conditions seront réunies.

Concernant cette dernière théorie, ce qu’il faut souligner comme un argument en faveur de leur caractère de runes magiques passe par l’épée de Le O. Comme nous le voyons, lorsque le jeune homme prend l’épée brisée et interagit avec elle, nous voyons le reste de l’arme apparaître de la même manière que lorsque Frodon a mis la bague et a pu voir (et être vu) sauron. Cette rune magique pourrait-elle être la façon dont Sauron se cache ?

+Qui est l’homme météorite

Les théories les plus fortes qu’il ait laissées jusqu’à présent les anneaux de pouvoir Ils passent par élucider qui est l’homme mystérieux qui est tombé du ciel dans les terres habitées par des créatures qui semblent être des hobbits. Dans ce contexte, deux théories doivent être soulignées : d’une part, on dit que c’est la sauron, qui est revenu sur terre après la disparition des elfes qui le poursuivaient. En ce sens, il faut souligner les moments de mal qu’il a semblé montrer, comme les premières fois où il a tenté d’attaquer Nori ou la façon dont les lucioles sont mortes après avoir interagi avec lui. De plus, les flammes autour de vous ne génèrent pas de chaleur et c’est quelque chose que vous avez anticipé Galadriel au début du premier épisode, lorsqu’ils ont découvert que les torches ne donnaient pas de chaleur à cause du mal qu’il y avait dans le lieu. Sera-ce le mal de l’homme météorite qui annule la chaleur de ces flammes ?

D’autre part, certains suggèrent qu’en réalité cette personne ne serait rien de plus et rien de moins que lui-même. Gandalf, envoyés pour aider des créatures qui semblent être des ancêtres de hobbits et sont connues sous le nom de « fuzzys ». Cette version s’appuie également sur l’interaction avec les lucioles, mis à part le fait qu’elles meurent, cela a peut-être à voir avec le fait qu’il apprend juste à contrôler sa magie. Qu’est-ce que tu penses?

