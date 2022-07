‘Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Prime Video : nouvelle bande-annonce et date de sortie

la plateforme de streaming Première vidéo vient de révéler la première bande-annonce complète de la série »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », ramenant les téléspectateurs à l’histoire créée par J. R. R. Tolkien situé en Terre du Milieu. Le nouvel aperçu montre une grande quantité de matériel qui peut être vu dans la série, comme des plans panoramiques qui composent le terrain varié de la scène, des présentations de personnages en gros plan.

La narration d’introduction de la bande-annonce indique clairement que cette histoire portera entièrement sur le début de la Terre du Milieu, adaptant l’arrière-plan que Tolkien a créé pour les origines de ce monde et les races qui ont commencé à le peupler. Ici, nous pouvons en apprendre davantage sur les débuts des cultures caractéristiques respectives de la franchise, telles que les Elfes, les Nains, les Hommes et les Hobbits, chacun avec leurs traits spécifiques qui les distinguent de toutes les autres races.

Auparavant, »The Rings of Power » avait déjà publié un petit teaser, mettant l’accent sur certains des personnages principaux de la série, tels que Sadoc Burrows, High King Gil-galad, Prince Durin IV, Arondir et Bronwyn un nouveau personnage guérisseur. de la race humaine à jouer par Nazanin Boniadi. La production a promis de publier bientôt de nouveaux clips et contenus, l’émission ayant une grande présence sur le Comic Con de San Diego qui commence la semaine prochaine.

Plutôt que de servir d’adaptation directe d’un seul livre ou d’une seule série, « The Rings of Power » réunit les légendes canoniques de la Terre du Milieu dans une série de préquelles se déroulant des milliers d’années avant les événements des œuvres les plus connues de la Terre du Milieu. Tolkien, »Le Hobbit » et »Le Seigneur. des Anneaux ». Le directeur de la série JA Bayona a déclaré que « The Rings of Power » est une émission si vaste qu’elle ne peut même pas être considérée comme de la télévision.

les showrunners JD Payne Oui Patrick McKay Ils ont ajouté dans une récente interview que « The Rings of Power » aura plus d’action que « n’importe quelle émission télévisée ou émission que nous ayons jamais vue », et ils ont également assuré qu’il y avait déjà du contenu pour cinq saisons de la série, d’une durée de plus de 50 heures.

Bien que la série Prime Video aura un tout nouveau casting, certains des personnages apparus dans la bande-annonce seront familiers aux fans des trilogies réalisées par Pierre Jackson. Les elfes Galadriel et Elrond, incarnés respectivement par Morfydd Clark Oui robert amaramoye dans »Les Anneaux du Pouvoir », ils appartiennent à un peuple si vivace qu’ils étaient présents dans les récits de la préhistoire même quand le public peut encore les associer à leurs acteurs du cinéma, Cate Blanchett Oui Hugo Tissage.

»Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » arrive enfin sur Prime Video le 2 septembre 2022.