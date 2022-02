Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir présentera sa première bande-annonce au Super Bowl 2022

Les fans de football américain ne sont pas les seuls à regarder le match du super Bowl ce dimanche 13 février, bien Première vidéo vient d’annoncer qu’il montrera un aperçu officiel de sa nouvelle série »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » lors de l’événement sportif. Les images seront diffusées le 2 septembre, mais rien n’a été révélé au-delà du titre de l’émission dans une bande-annonce et 23 affiches individuelles des personnages dans lesquelles seuls leur torse et leurs mains ont été vus, sans révéler comment ils seront son total apparition dans la série.

Les acteurs inclus dans l’affiche et qui seront prêts à rejoindre la franchise story of the rings sont Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxime Baldy, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismaël Cruz Cordoue Charles Edwards Trystan Gravelle Monsieur Lenny Henry, Emma Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawlé, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards Dylan Smith Charlie Vickers, Leon Wadham Benjamin Walker Daniel Weiman, Oui Sara Zwangobani.

»The Rings of Power » aura lieu des milliers d’années avant l’aventure de Frodon, dans la trilogie originale de »Le Seigneur des Anneaux » à partir de J. R. R. Tolkien. On estime qu’Amazon a investi un total de 465 millions de dollars, étant l’une des productions les plus chères que l’entreprise ait produites. Bien qu’il s’agisse d’un investissement important, la société espère que la série générera les mêmes revenus que les premiers films des années 2000.

L’histoire qui racontera l’ascension de Sauron en tant que Seigneur des Anneaux, a comme showrunner JD Payne Oui patrick mckeyen plus d’être producteurs exécutifs avec Lindsey Weber, Callum Greene, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchinson, Bruce Richmond, Sharon Tal YguadoOui J. A. Bayonne.