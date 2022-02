Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir la série Prime Video montre de nouvelles affiches du casting de personnages

Après avoir connu le titre de la série qui viendra pour amazone sur »Le Seigneur des Anneaux », Première vidéo a maintenant publié une série d’affiches avec les nouveaux personnages qui apparaîtront dans »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », une préquelle qui explorera la Terre du Milieu bien avant que les hobbits ne trouvent l’anneau de Sauron dans les films originaux. La série, qui dispose d’un budget de plusieurs millions de dollars, s’inspirera directement de la littérature de J. R. R. Tolkien, créateur de la saga littéraire. L’entreprise garde actuellement toute sa production secrète.

Sans révéler son visage, les nouvelles affiches montrent les torses et les mains des personnages, même sans dire quels acteurs joueront chaque personnage, même si l’on sait qu’il existe jusqu’à 40 noms d’acteurs reconnus confirmés. À travers ces photos, Prime Video permet aux fans de rechercher des indices et de découvrir par eux-mêmes quelle histoire de Tolkien sera spécialement adaptée pour la série.

Le synopsis officiel de »Rings of Power » nous dit que les anciens et les nouveaux personnages devront s’unir pour faire face à un mal qui menace de couvrir la terre. Oui ok. Certains de ces personnages seront probablement des acteurs qui ont déjà été vus sur le film de la série, les fans se demandent si les acteurs principaux bien-aimés de la trilogie de Peter Jackson pourraient également revenir. La nouvelle affiche de personnage aidera certainement à la recherche d’indices, même s’ils ne révèlent pas encore l’image complète.

Amazon a présenté un total de 23 affiches avec des personnages de la première saison de »The Rings of Power ». La série se concentrera sur l’ascension de Sauron, qui devient alors le Seigneur des Ténèbres et afflige les citoyens de la Terre du Milieu des milliers d’années plus tard, comme on le voit dans les trilogies de Peter Jackson, »Le Seigneur des Anneaux » et »Le Hobbit ».

» Le Seigneur des Anneaux: Anneaux de Pouvoir » sera diffusé sur Prime Video le 2 septembre, avec un nouveau chapitre en première tous les vendredis.