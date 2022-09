Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est la meilleure première de Prime Video

La série »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » est officiellement la première la plus regardée de toutes les émissions de télévision. Première vidéo. Dans un mouvement jamais fait auparavant, amazone a révélé des données de visionnage pour la première fois, révélant que la préquelle du Seigneur des Anneaux venait d’avoir 25 millions de téléspectateurs au cours de ses premières 24 heures sur la plateforme de streaming.

» The Rings of Power » a été créée le 1er septembre avec deux chapitres, ces chiffres en faisant la production Prime originale la plus regardée de tous les temps. Peu de temps après la première, Amazon a suspendu les notes de la série dans le but de lutter contre le blitz de révision.

En général, les fans semblent divisés sur la série, notamment en ce qui concerne l’histoire et les personnages, bien qu’une grande partie de son public ait loué la cinématographie de la série et ses visuels et visuels « époustouflants ». Cependant, sur des pages comme Tomates pourries les critiques lui ont attribué une note de 84%, tandis que le public lui a donné un pourcentage de 37%.

Vous pourriez également être intéressé par : Nouvelles séries à venir sur Netflix en septembre 2022







Jusqu’à présent, « The Rings of Power » est l’émission la plus chère sur laquelle Prime Video a travaillé, la première saison coûtant à elle seule 465 millions de dollars. Basé sur les personnages et le monde créé par J. R. R. Tolkienla série est destinée à durer cinq saisons au total, se déroulant au cours du deuxième âge de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements de « Le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux ».

Le réalisateur de »Rings of Power », J. A. Bayonne a déclaré que la production de la série préquelle est si importante qu’elle ne peut même pas être considérée comme de la télévision, mais « une nouvelle façon de créer des productions ». De même, les showrunners JD Payne Oui Patrick McKay Ils ont expliqué comment la série est totalement séparée de ce qui a été créé par Peter Jackson dans la trilogie originale.

Vous pourriez également être intéressé par : Où se situe l’histoire de la série House of Dragon

« The Rings of Power » aura plus de séquences d’action que « n’importe quelle émission télévisée ou émission que nous ayons jamais vue », ont-ils déclaré. Bien que la série diffère des adaptations précédentes, les showrunners ont déclaré que la série à venir avait des « racines profondes » dans l’œuvre originale de Tolkien.

Tous les jeudis, de nouveaux épisodes de »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » sortiront sur la plateforme Prime Video.