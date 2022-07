Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir, date de sortie, épisodes et distribution

Amazon Prime Vidéo

La série inspirée de l’œuvre de JRR Tolkien mettra en vedette JA Bayona en tant que réalisateur de ses premiers épisodes. Moins de deux mois pour se lancer.

©IMDBLa série a déjà une autre saison confirmée.

Moins de deux mois après l’arrivée de la série de Le Seigneur des Anneaux produit par Amazon Prime Vidéo, nous vous invitons à passer en revue tout ce qui est connu jusqu’au moment de la production la plus chère de l’histoire de la plateforme de streaming. De plus, dans les prochains jours, une nouvelle édition de Comic Con de San Diego où une présentation officielle du spectacle sera faite et de nouveaux détails sur cette méga-production devraient être révélés.

+ Les protagonistes des Anneaux de Pouvoir

Après de nombreux rebondissements, Les anneaux de pouvoir confirme un casting varié. Certains acteurs ont déjà défini leurs personnages tandis que d’autres aiment Cynthia Addai-Robinson, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant , Leon Wadham, Benjamin Walker, Will Fletcher, Amélie Child-Villiers, Beau Cassidy et Sara Zwangobani Ils ont seulement été officialisés sans dire quels rôles ils joueront.

Joseph Mawle (Benjen Stark dans Jeu des trônes) jouera À donnerle principal méchant de la première saison. Morfyd Clark (Ses matières sombres) apparaîtra comme une version plus jeune de Galadriel (interprétée par Cate Blanchett dans la saga originale) et Robert Aramayo apparaîtra comme Elronddans une version plus jeune que Hugo Tissage incarné en 2001. De plus, Charles Edwards sera Celebrimborl’elfe qui a aidé sauron pour forger les anneaux. Finalement, Maxime Baldy a été choisi pour donner vie au prince Isildur, le fils du futur roi du Gondor et de l’Arnor, Elendil.

+La première date de The Rings of Power

Les fans ont marqué la date de sortie de la série. Amazon Prime Vidéo lancera cette aventure à partir du 2 septembre prochain. L’attente a été assez longue : la série de Le Seigneur des Anneaux Cela a été annoncé il y a cinq ans, lorsqu’en 2017, il a été signalé que la plateforme avait gagné la bataille pour les droits sur ce produit, donc le niveau d’anxiété est compréhensible.

+Budget, lieux, épisodes et saisons confirmés de The Rings of Power

Comme on l’a dit, Les anneaux de pouvoir Ce sera la série la plus chère de l’histoire de la plateforme. Comme indiqué, il en coûtera près de 465 millions de dollars pour réaliser les huit épisodes qui composeront le premier volet entièrement tourné en Nouvelle-Zélande. Avant sa première, la production qui a conclu son tournage principal à la mi-2021 a confirmé qu’elle aura une deuxième saison, toujours sans date de sortie, on sait qu’elle déplacera son action au Royaume-Uni.

+Les créateurs des Anneaux de pouvoir

Les personnes chargées de porter les ficelles de Les anneaux de pouvoir seront les showrunners JD Payne et Patrick McKayqui n’ont presque aucun crédit dans l’industrie. J. A. Bayonne sera en charge de la réalisation des deux premiers épisodes puis ce sera au tour de Wayne Che Yip (La roue du temps)pour quatre épisodes, et Charlotte Brandström (Le sorceleur)qui sera en charge des deux chapitres restants.

+L’histoire des Anneaux de Pouvoir

Bien qu’il se déroulera dans le même univers que la trilogie de Le Seigneur des Anneaux Oui Le Hobbit, Les anneaux de pouvoir il ne comptera pas les mêmes événements. Oui, certains personnages apparaîtront (joués par d’autres acteurs), mais le plus important est de souligner que Les anneaux de pouvoir aura lieu dans le soi-disant deuxième âgeun temps avant celui vécu par Frodon et les hobbits qui a duré 35 siècles, se terminant par la bataille de la montagne Doom qui a été vu dans La communauté de l’anneau. Au cours de ces années, des événements tels que l’ascension et la chute de Númenor, l’arrivée de sauron au pouvoir et la guerre de la dernière alliance.

