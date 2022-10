Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir : Bande-annonce de la finale de la saison

la série de Première vidéo »Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir », vient de dévoiler la bande-annonce de l’ultime épisode de la première saison. Présenté lors du New York Comic Con, lors d’un panel »Rings of Power » avec divers membres de l’événement, l’aperçu nous donne un aperçu de ce que sera l’inévitable « Rise of Mordor » en Terre du Milieu.

En plus de la bande-annonce, de nouvelles images exclusives de la finale de la saison à venir ont été révélées, et tandis que les showrunners JD Payne Oui Patrick McKay incapables d’assister à l’événement, ils ont envoyé un message spécial à travers une vidéo qui a été diffusée avant la nouvelle bande-annonce. Le clip s’ouvre sur la prémisse « Le Mordor s’élèvera, les héros tomberont et tout sera révélé. »

Les acteurs du casting qui sont apparus dans le Comic Con étaient Cynthia Addai-Robinson (Reine Régente Miriel), Nazanin Boniadi (Brownyn), Charles Edwards (Seigneur Celebrimbor), Léon Wadham (kemen), benjamin marcheur (Altesse Gil-galad), Daniel Weymann (L’Étranger) et Sara Zwangobani (Souci ‘Goldie’ Brandyfoot). Chacun d’eux a partagé de petits indices sur ce qui sera vu dans la finale et les histoires des coulisses du tournage de »Rings of Power ».

Le spectacle, qui se déroule pendant le Second Age de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux J. R. R. Tolkien, représentera l’ascension et la chute de Sauron et les origines du pays du Mordor. Comme indiqué dans les épisodes précédents, Galadriel (Morfydd Clark) poursuit Sauron depuis bien plus longtemps que ne le montre la série Prime Video.

Basé sur les personnages et le monde construits par Tolkien, »The Rings of Power » est destiné à être une série de cinq saisons de 50 heures axée sur les créatures du Second Age de la Terre du Milieu.

Lors du Comic-Con de San Diego en juillet, Payne et McKay ont expliqué que la série se concentrera sur un conflit éternel avec le Seigneur des Ténèbres Sauron. « C’est l’ascension et la chute de Sauron », a déclaré Payne. « Cette histoire nous a frappé comme une histoire qui pourrait être à la hauteur de la grandeur que nous pouvons lui donner. »

Pour le moment, » The Rings of Power » est l’émission la plus chère sur laquelle Amazon Prime Video a travaillé, la première saison rapportant à elle seule un coût de 465 millions de dollars à la plateforme de streaming. Le dernier épisode sera diffusé le 14 octobre.