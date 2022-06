Le Seigneur des Anneaux : Le directeur des Anneaux de Pouvoir dit que l’émission n’est « pas de la télévision »

Avec The Rings of Power dans un peu plus de deux mois, son réalisateur a dit s’attendre à quelque chose de plus qu’une simple émission de télévision.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a déjà suscité suffisamment d’intrigues pour garantir à peu près un nombre record de téléspectateurs lors de la première de la série sur Prime Video en septembre. Alors que certains sont impatients de voir plus d’histoires de la Terre du Milieu, d’autres veulent simplement les comparer aux films épiques de Peter Jackson, et il y a ceux qui veulent juste se plaindre de la quantité de styles narratifs/personnages qui ont été modifiés par rapport à ce à quoi ils s’attendaient. à voir. Cependant, le réalisateur JA Bayona a récemment déclaré à Empire que l’émission était quelque chose au-delà d’une série télévisée. Il a dit:

« The Rings Of Power n’est pas de la télévision. C’est une nouvelle forme que nous créons ici. »

Auparavant, les showrunners JD Payne et Patrick McKay ont clairement indiqué que lorsque la série arrivera, il y aura beaucoup plus de délires à propos de la série que de plaintes, car ils disent que c’est plus qu’une simple émission de télévision. LOTR : les anneaux de pouvoir est une bête étrange à prédire, car il est principalement basé sur les annexes de Le Seigneur des Anneaux, et le roman lui-même. Amazon n’a pas les droits sur des livres comme Le Silmarillion ou les diverses sorties posthumes Histoires de la Terre du Milieu des volumes qui s’étendent sur le monde et la mythologie de Tolkien. Cela signifie que The Rings of Power sera un récit principalement nouveau construit autour des os nus du Second Age de la Terre du Milieu. Récemment, les showrunners ont commenté :

« Le siège de Helm’s Deep est tellement emblématique et incroyable que c’était comme, ‘Qu’est-ce qu’on peut faire de différent qui ressemble toujours à la Terre du Milieu mais qui est unique pour cette histoire ?’ « La série contient beaucoup d’action, plus que n’importe quelle émission de télévision ou de streaming que nous ayons vue. Chaque épisode présente des décors, des créatures, des batailles et des combats à mort. Mais au lieu d’avoir 10 000 Orcs qui se battent 10 000 hommes, qu’est-ce que ça fait d’avoir un Orc dans votre visage, dans votre cuisine ? Qu’est-ce que ça fait d’essayer de tuer un Orc alors que vous n’avez jamais tué d’Orc auparavant ?

LOTR: The Rings Of Power a un plan de cinq saisons

Dans tout, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir devrait coûter plus d’un milliard de dollars si son plan prévu est suivi jusqu’à sa conclusion. La série n’a filmé qu’une seule saison jusqu’à présent et déplace actuellement la production au Royaume-Uni depuis la Nouvelle-Zélande pour continuer la deuxième saison. Cependant, en tout, cinq saisons sont prévues pour raconter les 50 heures d’histoire que les showrunners et le réalisateur JA Bayona ont en tête.

Alors que la série mettra principalement en vedette des personnages nouveaux dans le monde de l’écran de Tolkien grâce à son cadre se situant plusieurs années avant les événements de Le Hobbit, il y aura des personnages familiers, mais qui ne seront pas représentés par les acteurs les plus connus pour les jouer. Morfydd Clark, Robert Aramayo et Maxim Baldry incarneront des versions plus jeunes de Galadriel, Elrond et Isildur, respectivement, qui étaient auparavant jouées par Cate Blanchett, Hugo Weaving et Harry Sinclair dans le le Seigneur des Anneaux films. La série fantastique à méga budget sera présentée en première sur Prime Video le 2 septembre.