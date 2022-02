Le Seigneur des Anneaux : La bande-annonce du Super Bowl des Anneaux de Pouvoir taquine le Second Age

Le Super Bowl de ce week-end a offert toutes sortes d’excitation, notamment la première bande-annonce du prochain film de Prime Video Le Seigneur des Anneaux série préquelle, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Publiée avec l’aimable autorisation de Prime Video, la série a été développée par JD Payne et Patrick McKay, et verra une nouvelle légende commencer cet automne, présentant au public les événements qui se sont déroulés sur la Terre du Milieu au cours du Second Age.

Bien que les images soient brèves, elles taquinent les mêmes vastes paysages, créatures fantastiques et événements épiques dramatiques que les deux Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit sont bien considérés. La prochaine série d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Age de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testé, l’espoir suspendu au plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après ils sont partis.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir seront dirigés par Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel





Tout comme les films avant eux, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir mettra en vedette une distribution d’ensemble massive. Introduire de nouveaux personnages aux côtés de versions plus jeunes de personnages plus familiers, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir serait dirigé par Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel. Un rôle joué tout au long de la le Seigneur des Anneaux série de Cate Blanchett, cette version antérieure de Galadriel est un guerrier elfique qui croit que le mal revient sur la Terre du Milieu.

Clark jouera dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir aux côtés de Robert Aramayo dans le rôle d’Elrond, un architecte et homme politique à moitié elfique; Owain Arthur dans le rôle de Durin IV, prince de la ville naine de Khazad-dûm ; Nazanin Boniadi dans le rôle de Bronwyn, une mère humaine et guérisseuse qui possède un apothicaire dans les Southlands; Ismael Cruz Córdova dans le rôle d’Arondir, un elfe sylvain avec un amour interdit pour le guérisseur humain Bronwyn; Sophia Nomvete dans le rôle de Disa, princesse de la ville naine de Khazad-dûm ; Charlie Vickers dans le rôle de Halbrand, un humain fuyant son passé dont le destin est lié à celui de Galadriel; Charles Edwards dans le rôle de Celebrimbor, le forgeron elfique qui forge les anneaux de pouvoir ; et Benjamin Walker dans le rôle de Gil-galad, le Haut Roi des Elfes qui règne depuis le royaume de Lindon.





Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir devrait faire ses débuts sur Prime Video le 2 septembre 2022.





