« Le Seigneur des Anneaux »: Initiative cherche à transformer la maison de JRR Tolkien en musée

Après l’arrivée de « Le Seigneur des Anneaux« Y »Le Hobbit«Des formats 4K faits maison, diverses célébrités et acteurs impliqués dans la réalisation des deux trilogies cherchent à créer une expérience encore plus immersive sur l’œuvre de l’écrivain. J. R. R. Tolkien.

Sir Ian McKellen, Martin Freeman, l’auteur-compositeur-interprète Annie Lennox, John Rhys-Davies, Sir Derek Jacobi et bien d’autres ont rejoint l’écrivain primé Julia Golding dans une campagne qui vise à sauver et restaurer la maison avec domicile 20 Northmoor dans Oxford, Angleterre. Ce serait l’endroit où Tolkien Il aurait écrit une partie importante de son œuvre littéraire, et elle a été récemment mise en vente.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ryan Reynolds produit une publicité dans laquelle Satan tombe amoureux de 2020

Projet de route Northmoor Ian McKellen et Martin Freeman, John Rhys Davies et d’autres personnalités ont rejoint le « Project Northmoor Road », un mouvement qui cherche à acheter la vieille maison dans laquelle vivait JRR pic.twitter.com/Pd8jxCG7oe – (@LordCharliie)

2 décembre 2020





L’initiative nommée « Projet Northmoor”Assure que, lors de l’achat de la maison, elle serait utilisée comme un centre littéraire qui honorerait la figure de Tolkien. McKellen, qui recevrait une nomination aux Oscars en 2001 pour son interprétation de Gandalf dans « La communauté de l’anneau», Se trouve aidant l’organisation grâce à une collection en ligne, qui a été lancée en ligne aujourd’hui via ce lien.

Après le lancement de l’initiative, l’acteur rejoindra un grand nombre de célébrités et personnalités associées au travail de Tolkien pour rassembler les gens à travers une vidéo spéciale.

La vidéo montre l’acteur gagnant Emmy Martin Freeman, (Bilbo sacs dans la trilogie de « Le Hobbit”) Annie Lenox (qui a écrit et interprété « Vers l’ouest», Vainqueur du oscar du film « Le retour du roi”) John Rhys-Davies (Gimli dans la trilogie de « Le Seigneur des Anneaux”) Sir Derek Jacobi (qui est apparu dans le biopic « Tolkien”) Et l’illustrateur John Howe.

L’objectif est de récolter environ six millions de dollars d’ici le 15 mars, jour de la fin de la campagne de financement. L’intention est que les fans de Tolkien à travers le monde peuvent participer au financement de ce centre spécial qui commémorera la vie et l’œuvre de l’auteur.

Le montant restant du montant accumulé, si l’achat peut être réalisé, sera utilisé pour les activités de rénovation et les règlements de construction, en plus du développement de programmes littéraires organisés par le centre. L’idée centrale est que l’organisation elle-même soit autonome une fois établie.

Les donateurs auront la possibilité de faire partie de la «Livre rouge des fondateurs« , Qui se trouvera dans l’ancien studio de l’auteur et, en fonction du montant du don, fera partie des événements VIP faite par l’organisation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lady Gaga s’est associée à Oreo pour lancer des cookies sur le thème de « Chromatica »

La maison n’est qu’à une heure de route de Londres et est restée en grande partie inchangée depuis sa construction en 1924. La famille Tolkien y aurait emménagé dans les années 1930 et y serait resté pendant 17 ans, au cours desquels Tolkien a écrit « Le Hobbit« Y »Le Seigneur des Anneaux« , En plus d’avoir servi d’hôte à l’écrivain CS Lewis, créateur de « Les chroniques de Narnia».