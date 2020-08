Le Seigneur des Anneaux Gollum révèle une bande-annonce et de nouveaux détails

Adeptes du travail de J. R. R. Tolkien On a de la chance, car loin de la fièvre des orcs et elfes qui ont créé la trilogie de Peter Jackson Au début des années 2000, nous avons continué à recevoir des produits basés sur cet univers et continuerons de le faire. Comme les deux titres créés par Monolith Productions, Ombres du Mordor et sa suite Shadows of War, qui malgré ses distances avec le matériel original sont extrêmement drôles, ou la future série de Amazone mis dans le deuxième âge.

Cette fois, nous parlons d’un autre titre qui reste à venir et dont nous connaissions jusqu’à présent peu de détails, Le Seigneur des Anneaux Gollum. Après une période d’incertitude dans laquelle il était douteux que le jeu atteigne les magasins et après avoir confirmé que le développement était toujours en cours avec les premières images, nous obtenons la première taquin et de nouveaux détails sur l’aventure du Hobbit le plus malheureux des Terre du Milieu.

Prince of Persia influencera la Terre du Milieu dans le Seigneur des Anneaux Gollum

De la main de Divertissement Daedalic Ce curieux jeu vidéo nous viendra, car gérer Gollum ne serait pas notre première option pour un titre basé sur LOTR, nous n’allons pas nous tromper. Lors de la manipulation de Gollum, son gameplay, évidemment en raison des caractéristiques de ce personnage, sera très vertical et basé sur le Parkour. Et à ce propos, le concepteur principal du jeu, Martin Wilkes a fait des déclarations à nos collègues de IGN, mettant en évidence le Influence de Prince of Persia dans cette section jouable.

Si vous voulez une référence, vous pouvez penser qu’elle est similaire à Prince de Perse . C’est avant tout un jeu sans combat, mais Gollum pourra éliminer les ennemis furtivement. Cependant, cela ne sera pas facile et comporte toujours de grands risques. Nous voulons que les joueurs pèsent soigneusement ces rencontres. Après tout, les forces de Gollum résident dans la ruse, pas dans le combat.

Il met également en évidence le récit à travers les décisions du personnage, car nous savons que Gollum n’est pas seulement Gollum et souffre d’un trouble de la personnalité, abritant son passé comme Hobbit en lui sous la forme de Sméagol. Et sur cette base, ils ont créé des ramifications dans l’histoire en fonction de nos propres décisions au cours de l’aventure.

Les décisions que vous prenez affectent la façon dont le jeu se sent. Vous incarnez toujours Sméagol ou Gollum en tant que personne “ dominante ” et cela peut influencer les animations, les paysages sonores, certaines situations de jeu et les dialogues dans le jeu

En matière de combat, Gollum n’aura pas d’armes, mais il peut distraire les ennemis en lançant des objets afin qu’il puisse se faufiler sans se faire prendre. Vous pouvez également utiliser l’environnement et aurez à certains moments des alliés spéciaux qui pourront vous aider dans votre aventure.

Si vous avez envie de marcher sur le chemin qui a conduit Gollum de sa garde à travers sa captivité en Barad-dûr et l’accompagner avant même de commencer son rôle dans l’intrigue du Communauté de l’anneau, puisque nous savons que c’est avant les événements survenus dans ledit livre, il reste à attendre l’année prochaine quand il débarque sur les consoles de nouvelle génération. Restez à l’écoute pour Génération Xbox pour de futures informations sur le titre basé sur le pauvre Sméagol.