Le Seigneur des Anneaux: Gollum – Première bande-annonce et informations sur le gameplay

Jusqu’à présent, il ressemblait à des images pour le prochain jeu de la Terre du Milieu Le Seigneur des anneaux: Gollum de Daedalic Entertainment semble plutôt mauvais. A partir de maintenant il y en a un premier Bande annonce disponible qui nous donne une impression visuelle de l’action aventure:

Le Seigneur des Anneaux: Gollum en tant que Prince of Persia

Les collègues de l’IGN ont publié la nouvelle image et le nouveau matériel vidéo avec une interview détaillée. Dans ce document, le principal concepteur de jeux Martin Wilkes en donne également un peu plus à ce sujet Gameplay prix.

Mais il compare l’aventure avec le prédécesseur “Assassin’s Creed” Prince de Perse, parce que “Le Seigneur des Anneaux: Gollum” mélange Furtif Avec parkour d’escalade verticale.

Comment combattu à Gollum? Non. Gollum pourra éliminer silencieusement ses adversaires, mais il devrait sans armes et donc être très facile. Après tout, les procédures secrètes et astucieuses sont plus dans la nature de Gollum que de grands combats bourrés d’action.

Personnalité Sméagol et psyché Gollum

La créature, qui n’était autrefois pas entièrement différente d’un hobbit et s’appelait Sméagol, est utilisée à plusieurs reprises dans le nouveau titre Deadelic entre vdiverses décisions doivent choisir dans les dialogues et les sections d’histoire. Selon la situation, vous pouvez alors laisser le Gollum, corrompu par l’anneau, dominer ou le Sméagol plus doux.

Ces décisions visent à leur tour à Animations, Paysages sonores, Situations de jeu et Dialogues influence dans le jeu.

Voici à quoi cela ressemble lorsque le Gollum, un peu plus poilu, doit prendre des décisions dans le jeu.

© Daedalic

Avec cette forme de gameplays narratifs devrait cependant être la même sortie de Le voyage de Gollum comme dans le Modèle de livre Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien seul le chemin vers ce point peut varier. Les effets mentionnés ne doivent donc pas changer le matériel source, mais uniquement provoquer certains effets sur les PNJ ou dans le monde du jeu.

“Le Seigneur des Anneaux: Gollum” est en Année 2021 pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X ainsi que pour PC.

