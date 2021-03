Le Seigneur des Anneaux: Gollum fera ses débuts dans la vitrine du printemps de Future Games Show

La vitrine du printemps du Future Games Show approche à grands pas. L’événement, qui est prévu pour le 25 mars, présentera apparemment 40 jeux pendant son exécution. Bien que la majeure partie du spectacle soit naturellement cachée, plus de détails ont émergé concernant l’avant-spectacle.

Ce segment préliminaire sera axé sur le développeur Daedalic Entertainment et ses jeux. Le bloc de 15 minutes accueillera sept titres du studio, y compris sa sortie à venir la plus prestigieuse, Le Seigneur des anneaux: Gollum. Le jeu insaisissable, annoncé il y a quelques années, arrive sur PlayStation 5, et lors de cet événement, nous verrons « les premières images au monde » de l’action-aventure.

Nous sommes sûrs que le reste du flux vaudra également la peine d’être regardé, mais nous sommes vraiment très curieux de voir celui-ci en action. Encore une fois, le Future Games Show aura lieu la semaine prochaine. Êtes-vous impatient de regarder? Partez à l’aventure dans la section commentaires ci-dessous.