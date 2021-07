Le Seigneur des Anneaux : Gollum est encore loin sur PS5, PS4

Le Seigneur des Anneaux : Gollum a été l’un des premiers jeux annoncés pour la PlayStation 5 – il a ensuite été confirmé pour la PS4 également – ​​mais il est encore loin de sa sortie. Le jeu – qui est coédité par Nacon et Daedalic Entertainment – ​​a mis le doigt sur quelques minutes de séquences alpha plus tôt dans la journée, avant une fenêtre de lancement prévue pour l’automne 2022.

Il est clair que beaucoup de passion est investie dans la sortie afin de recréer avec précision le monde de Tolkien, et il y a de la promesse dans le mélange de parkour et de gameplay furtif. Mais les premières images semblent approximatives et vous vous demandez pourquoi elles ont été annoncées si tôt. Le coronavirus aura considérablement retardé le projet, bien sûr, mais il est difficile d’être trop étourdi par ce qui est montré.