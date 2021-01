Le Seigneur des Anneaux: Gollum cache l’anneau unique jusqu’en 2022

Le Seigneur des Anneaux: Gollum sauvera son voyage à travers la Terre du Milieu jusqu’en 2022 alors que Daedelic Entertainment conclut un partenariat d’édition avec Nacon pour amener le jeu sur PlayStation 5. Initialement pensé pour être lancé à un moment donné cette année, l’histoire qui se déroule avant les événements de la trilogie de poche seront « fidèlement représentés » grâce à une autre équipe avec Middle-earth Enterprises, indique un communiqué de presse.

Le jeu comprendra plusieurs décisions prises par les joueurs tout au long de l’histoire pour vous permettre de baser Gollum sur vos propres goûts, en choisissant de céder ou non au côté sombre de la créature. Ensuite, vous devez mettre à l’échelle l’environnement et vous faufiler au-delà du genre de monstruosités que vous rencontreriez généralement dans le Mordor – cela ressemble vraiment à Styx: Master of Shadows et sa suite. Maintenant, nous devons attendre une autre année pour voir si cela fait un bon match ou non.