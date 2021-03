Le Seigneur des Anneaux: Gollum apparaît dans la première bande-annonce de gameplay

Le Seigneur des Anneaux: Gollum est en développement depuis un certain temps, mais n’a pas encore reçu une quantité excessive d’images ou de vidéos. Cependant, une autre bande-annonce a maintenant été publiée, qui fournit les premières informations concrètes sur le gameplay du prochain jeu furtif de Daedelic Entertainment.

Premier gameplay pour Le Seigneur des Anneaux: Gollum

Dans le prochain « Le Seigneur des Anneaux: Gollum », le monde du « Seigneur des Anneaux » se concentrera davantage sur l’un des personnages les plus importants pour la première fois: Gollumqui a une fois eu le nom Sméagol jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de l’anneau diabolique de Sauron.

En retour, les joueurs se glissent dans la peau du personnage mémorable et vivent une aventure furtive qui comprend également des décisions, des passages d’escalade, des combats passifs et des énigmes. Dans le nouveau Teaser du gameplay nous voyons maintenant comment ce mélange coloré se déroulera de manière ludique:

De la Libérer est sorti il ​​y a quelque temps pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch ins Année 2022 reporté. Il faudra donc un certain temps avant que nous puissions avoir un avant-goût du jeu Daedalic.

Voici ce que disent les premiers testeurs: Néanmoins, les premiers testeurs ont pu mettre la main sur LORT: Gollum et recevoir diverses impressions du jeu dans une démo de 20 minutes. Par exemple, IGN souligne que le jeu n’est pas un jeu en monde ouvert bourré d’action comme Terre du Milieu: Ombre du Mordor actes, mais a été adapté de manière ludique à la nature insidieuse et divisée de Gollum.

En conséquence, l’accent est davantage mis sur le fait de ne pas être détecté, de se faufiler, de grimper et de dérouter un peu. Il existe plusieurs façons de traverser les zones de niveau individuelles et de passer devant les orcs. En cas d’urgence, Gollum peut également attaquer insidieusement par derrière.