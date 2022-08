Le Seigneur des Anneaux : Faut-il voir la trilogie avant la série ?

VIDÉO PRINCIPALE

Les Rings of Power arriveront sur Prime Video le 2 septembre. Découvrez ce que vous devez savoir sur les films de Peter Jackson pour le comprendre.

©IMDBLa trilogie du Seigneur des Anneaux a été réalisée par Peter Jackson.

Plus que quelques jours pour profiter Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirla nouvelle série de Première vidéo qui reprendra la franchise créée par J. R .R. Tolkien. Comme il était possible de l’entrevoir dans les avancées de cette nouvelle production, le spectacle respectera l’essence du phénomène du début des années 2000. Mais lors de sa première deux décennies plus tard, beaucoup se demandent : Faut-il voir la trilogie pour comprendre la série ?

Les anneaux de pouvoir promet de porter pour la première fois les légendes du mythique Deuxième Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Dans un format dramatique épique, il est dirigé par les showrunners et producteurs exécutifs JD Payne et Patrick McKay. En outre, le casting est dirigé par les performances de Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle et Sir Lenny Henry, entre autres.

De quoi s’agit-il? La plateforme de streaming a assuré que la série ramènerait les téléspectateurs à l’époque où les grandes puissances se sont forgées. Son synopsis officiel indique : «Commençant dans une période de calme relatif, la série suit un casting de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils font face à la redoutable résurgence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux à la majestueuse capitale elfique de Lindon, au magnifique royaume insulaire de Númenor et aux confins de la carte, ces royaumes et personnages créeront des héritages qui perdureront longtemps après leur disparition.”.

+ Faut-il regarder Le Seigneur des Anneaux pour comprendre la série ?

Si vous envisagez de voir Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, vous devez prêter attention à une particularité de son synopsis. Et c’est que Prime Video a clairement indiqué qu’il se déroule au deuxième âge de la Terre du Milieu. C’est-à-dire que bien que profiter de la trilogie puisse être la clé pour apprécier certaines différences, en vérité les événements se déroulent des milliers d’années plus tôt que les films réalisés par Peter Jackson.

De plus, vous devez vous rappeler que cette fiction a non seulement les longs métrages inspirés des livres originaux, mais comprend également des histoires telles que celle sur Le Hobbit. Cependant, il ne sera pas indispensable de voir toute cette série de films pour comprendre la prochaine version du 2 septembre. Bien qu’elle ramènera l’esthétique des films de 2000, la bande sera strictement liée au texte de Tolkien.

