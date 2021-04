Le Seigneur des Anneaux d’Amazon coûtera 465 millions de dollars pour la première saison

La série fantastique très attendue devrait être «la plus grande série télévisée jamais réalisée» et son coût devrait correspondre.

Les coûts de production énormes ont été publiés en vertu de la loi néo-zélandaise sur l’information officielle, et ils ont également confirmé la possibilité qu’il pourrait y avoir cinq saisons de l’émission, ainsi que des programmes dérivés non encore annoncés.

« Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances se sont forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, héros improbables ont été testés, l’espoir est suspendu par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien a menacé de couvrir tout le monde dans les ténèbres. «