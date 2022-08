Le Seigneur des anneaux : combien d’épisodes compte la série Prime Video

Première vidéo

La production arrivera sur la plateforme de streaming ce vendredi. Il a déjà une deuxième saison confirmée.

©IMDBLa première aura lieu ce vendredi.

Bien que même le premier de ses épisodes ne soit pas encore sorti, la série de Le Seigneur des Anneaux de Amazon Prime Vidéo a sa deuxième saison officiellement confirmée. les anneaux de pouvoir était le nom qu’ils ont choisi sur la plateforme de streaming pour raconter les événements centrés sur cet univers créé par J. R. R. Tolkienqui se dérouleront bien des années avant ceux vus dans la trilogie des films de Pierre Jackson.

les anneaux de pouvoir commencera à transparaître Amazon Prime Vidéo à partir de ce vendredi, qui sera un week-end très spécial pour les fans. Est-ce que la plateforme de streaming a décidé qu’au lieu d’un, il y avait deux épisodes à voir. De cette façon, les fans pourront avoir un sentiment similaire à regarder un long métrage, avec ces personnages bien-aimés.

À partir de ce moment, la sortie du reste des épisodes de les anneaux de pouvoir Il sera administré chaque semaine, jusqu’à la réalisation d’un total de huit livraisons. Ainsi, la production qui concurrence directement Maison du Dragon (l’autre série fantastique lancée cette année) prendra fin avant le spin-off de Jeu des trônes qui la semaine dernière a également confirmé officiellement sa deuxième saison.

La production de Amazon Prime Vidéo aura lieu à une époque qui, dans le travail de Tolkien est devenu connu sous le nom de le deuxième âgequi s’étendit sur 35 siècles et eut pour principal tyran sauron. En ce sens, nous verrons comment l’histoire de l’homme qui a forgé les anneaux qui ont mené à la bataille des Mont du destin (fait qui a été vu dans un retour en arrière de Le Seigneur des Anneaux). Il n’y aura donc, en principe, que deux personnages qui étaient dans la trilogie de Peter Jackson : Galadriel et Elrond. Bien sûr, ils seront joués par d’autres acteurs.

+La deuxième saison de The Rings of Power

Comme dit, la deuxième tranche de les anneaux de pouvoir a été officiellement confirmée par Première vidéo, montrant qu’ils étaient convaincus qu’ils avaient entre les mains l’un des meilleurs produits à voir sur le petit écran. Le deuxième volet sera tourné en Angleterre et non en Nouvelle-Zélande, comme cela s’est produit avec le premier volet et les films de Pierre Jackson. Dans ce contexte, le showrunner Patrick McKay a expliqué que « Tolkien écrit sur les îles britanniques. Il écrivait sur son propre jardin et sa description de la nature, de l’air ici, de la lumière ici, de l’herbe ici est une grande partie de ces livres. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂